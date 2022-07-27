"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях - 27.07.2022 Украина.ру
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"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях
"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях - 27.07.2022 Украина.ру
"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях
Херсонский государственный университет сталкивается с нехваткой сотрудников, потому что некоторые уехали, а многие другие запуганы сторонниками киевского режима. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T04:00
2022-07-27T04:00
херсон
университет
киевский режим
пропаганда
новости
николаев
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Она объяснила такую ситуацию, в частности, восемью годами "оболванивания", происходившего на Украине после государственного переворота 2014 года.Она добавила, что некоторые колеблющиеся сотрудники ждут событий, которые бы укрепили их уверенность в том, что киевский режим не будет вновь контролировать Херсон. Как пример подобного события такие люди называют взятие Николаева, указала ректор.Она выразила уверенность, что со временем такая ситуация будет преодолена.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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херсон, университет, киевский режим, пропаганда, новости, николаев

"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях

04:00 27.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Херсонский государственный университет сталкивается с нехваткой сотрудников, потому что некоторые уехали, а многие другие запуганы сторонниками киевского режима. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она объяснила такую ситуацию, в частности, восемью годами "оболванивания", происходившего на Украине после государственного переворота 2014 года.

То есть, сейчас боятся люди идти [работать в университет]. Те, кто остались в Херсоне, боятся того, что те, кто уехали, всю эту грязь выливают на них. Мы сталкиваемся сейчас с тем, что людей оскорбляют, называют коллаборантами, объясняют … что мы работаем на врага

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
Она добавила, что некоторые колеблющиеся сотрудники ждут событий, которые бы укрепили их уверенность в том, что киевский режим не будет вновь контролировать Херсон. Как пример подобного события такие люди называют взятие Николаева, указала ректор.
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:00
Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в ХерсонеВСУ действительно концентрируются на криворожском и николаевском направлениях. Противник на херсонском направлении активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Она выразила уверенность, что со временем такая ситуация будет преодолена.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Херсонуниверситеткиевский режимпропагандаНовостиНиколаев
 
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