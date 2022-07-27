"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
© Татьяна Чугаенко
Херсонский государственный университет сталкивается с нехваткой сотрудников, потому что некоторые уехали, а многие другие запуганы сторонниками киевского режима. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она объяснила такую ситуацию, в частности, восемью годами "оболванивания", происходившего на Украине после государственного переворота 2014 года.
То есть, сейчас боятся люди идти [работать в университет]. Те, кто остались в Херсоне, боятся того, что те, кто уехали, всю эту грязь выливают на них. Мы сталкиваемся сейчас с тем, что людей оскорбляют, называют коллаборантами, объясняют … что мы работаем на врага
Она добавила, что некоторые колеблющиеся сотрудники ждут событий, которые бы укрепили их уверенность в том, что киевский режим не будет вновь контролировать Херсон. Как пример подобного события такие люди называют взятие Николаева, указала ректор.
25 июля, 14:00Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в ХерсонеВСУ действительно концентрируются на криворожском и николаевском направлениях. Противник на херсонском направлении активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Она выразила уверенность, что со временем такая ситуация будет преодолена.
Полностью интервью можно прочитать здесь.