https://ukraina.ru/20220727/1036861477.html

"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях

"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях - 27.07.2022 Украина.ру

"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях

Херсонский государственный университет сталкивается с нехваткой сотрудников, потому что некоторые уехали, а многие другие запуганы сторонниками киевского режима. Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру

2022-07-27T04:00

2022-07-27T04:00

2022-07-27T04:00

херсон

университет

киевский режим

пропаганда

новости

николаев

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Она объяснила такую ситуацию, в частности, восемью годами "оболванивания", происходившего на Украине после государственного переворота 2014 года.Она добавила, что некоторые колеблющиеся сотрудники ждут событий, которые бы укрепили их уверенность в том, что киевский режим не будет вновь контролировать Херсон. Как пример подобного события такие люди называют взятие Николаева, указала ректор.Она выразила уверенность, что со временем такая ситуация будет преодолена.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036829707.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсон, университет, киевский режим, пропаганда, новости, николаев