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Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права”

Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права” - 24.07.2022 Украина.ру

Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права”

Для продвижения своей новой партии бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права" и буквой “Z”. Об этом сообщил 23 июля греческий сайт Pronews.gr

2022-07-24T10:15

2022-07-24T10:15

2022-07-24T10:17

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Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции левых партий СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения её политики. Теперь он организует новую партию, "Демократическое движение национального освобождения" (ДДНО).Далее идёт фотография самого Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"Плакат завершается названием партии ДДНО и аббревиатурой БРИКС.Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете.По словам греческого политика, все политические силы страны должны объединиться в единый фронт ради её спасения. Среди главных задач Лафазанис называет “восстановление национальной независимости” и установление стратегических дружественных связей с Россией.

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греция, новости, панайотис лафазанис, z, сириза, сша, нато