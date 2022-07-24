Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права” - 24.07.2022 Украина.ру
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Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права”
Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права” - 24.07.2022 Украина.ру
Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права”
Для продвижения своей новой партии бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права" и буквой “Z”. Об этом сообщил 23 июля греческий сайт Pronews.gr
2022-07-24T10:15
2022-07-24T10:17
греция
новости
панайотис лафазанис
z
сириза
сша
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Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции левых партий СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения её политики. Теперь он организует новую партию, "Демократическое движение национального освобождения" (ДДНО).Далее идёт фотография самого Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"Плакат завершается названием партии ДДНО и аббревиатурой БРИКС.Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете.По словам греческого политика, все политические силы страны должны объединиться в единый фронт ради её спасения. Среди главных задач Лафазанис называет “восстановление национальной независимости” и установление стратегических дружественных связей с Россией.
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греция, новости, панайотис лафазанис, z, сириза, сша, нато

Греческий политик опубликовал предвыборный плакат с буквой “Z” и словами “Россия права”

10:15 24.07.2022 (обновлено: 10:17 24.07.2022)
 
Панайотис Лафазанис
Панайотис Лафазанис
Читать в
Для продвижения своей новой партии бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат c фразой "Россия права" и буквой “Z”. Об этом сообщил 23 июля греческий сайт Pronews.gr
Лафазанис был министром энергетики в первом правительстве Алексиса Ципраса. В 2015 году он вышел из правящей коалиции левых партий СИРИЗА в знак протеста против резкого изменения её политики. Теперь он организует новую партию, "Демократическое движение национального освобождения" (ДДНО).

“Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю бездны, разрушают Европу, обрекают на нищету и калечат Грецию”, - говорится в предвыборном плакате ДДНО

Далее идёт фотография самого Лафазаниса, символ Z и призыв: "Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!"
Плакат завершается названием партии ДДНО и аббревиатурой БРИКС.
Лафазанис призвал сторонников делиться плакатом в интернете.
По словам греческого политика, все политические силы страны должны объединиться в единый фронт ради её спасения. Среди главных задач Лафазанис называет “восстановление национальной независимости” и установление стратегических дружественных связей с Россией.
 
ГрецияНовостиПанайотис ЛафазанисZСИРИЗАСШАНАТО
 
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