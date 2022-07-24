Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку

"Поддерживал, не поддерживал… это когда было? А теперь ситуация изменилась. Зная натуру Коломойского, он предавал всех и вся… это как Паниковский. Купит, продаст, потом снова купит и продаст, но уже дороже. Просто его ценность в критических условиях как помощника и опоры - она ничтожна, в данном случае, поэтому с ним так и поступают", - сказал эксперт.