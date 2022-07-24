https://ukraina.ru/20220724/1036791026.html
Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку
Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку - 24.07.2022 Украина.ру
Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных фигур, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Почему президент Украины так поступает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T05:00
2022-07-24T05:00
2022-07-24T05:00
новости
алексей кочетков
политолог
владимир зеленский
игорь коломойский
олигарх
гражданство
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Он добавил, что новая идея украинского руководства, связанная с лишением гражданства отдельных лиц связана не с каким-то внутренним расколом а с банальной дележкой активов, которые в случае "отчисления" из страны олигарха можно попросту поделить.
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, политолог, владимир зеленский, игорь коломойский, олигарх, гражданство
Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных фигур, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Почему президент Украины так поступает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков