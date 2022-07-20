https://ukraina.ru/20220720/1036681357.html

Украину удерживают от конструктива - Лавров

Украину удерживают от конструктива - Лавров - 20.07.2022 Украина.ру

Украину удерживают от конструктива - Лавров

Украину накачивают оружием и заставляют его использовать, удерживая от любых конструктивных шагов, заявил в интервью РИА Новости и RT глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля

2022-07-20T12:29

2022-07-20T12:29

2022-07-20T12:29

новости

украина

лавров

переговоры

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В контексте переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле в начале июля, вопрос переговорного процесса с Украиной снова стали обсуждать. В частности, член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, а Украина не выказывает никакой готовности к мирному урегулированию.В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.

https://ukraina.ru/20220718/1036559862.html

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новости, украина, лавров, переговоры