Украину удерживают от конструктива - Лавров - 20.07.2022 Украина.ру
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Украину удерживают от конструктива - Лавров
Украину удерживают от конструктива - Лавров - 20.07.2022 Украина.ру
Украину удерживают от конструктива - Лавров
Украину накачивают оружием и заставляют его использовать, удерживая от любых конструктивных шагов, заявил в интервью РИА Новости и RT глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля
2022-07-20T12:29
2022-07-20T12:29
новости
украина
лавров
переговоры
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В контексте переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле в начале июля, вопрос переговорного процесса с Украиной снова стали обсуждать. В частности, член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, а Украина не выказывает никакой готовности к мирному урегулированию.В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
https://ukraina.ru/20220718/1036559862.html
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новости, украина, лавров, переговоры

Украину удерживают от конструктива - Лавров

12:29 20.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Украину накачивают оружием и заставляют его использовать, удерживая от любых конструктивных шагов, заявил в интервью РИА Новости и RT глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля

То, что их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы – HIMARS и другие – это уже практически не секрет.

Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Серегей Лавров
Глава МИД РФ
В контексте переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле в начале июля, вопрос переговорного процесса с Украиной снова стали обсуждать. В частности, член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, а Украина не выказывает никакой готовности к мирному урегулированию.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
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