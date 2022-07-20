https://ukraina.ru/20220720/1036681357.html
Украину удерживают от конструктива - Лавров
Украину удерживают от конструктива - Лавров - 20.07.2022 Украина.ру
Украину удерживают от конструктива - Лавров
Украину накачивают оружием и заставляют его использовать, удерживая от любых конструктивных шагов, заявил в интервью РИА Новости и RT глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля
2022-07-20T12:29
2022-07-20T12:29
2022-07-20T12:29
новости
украина
лавров
переговоры
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В контексте переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле в начале июля, вопрос переговорного процесса с Украиной снова стали обсуждать. В частности, член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, а Украина не выказывает никакой готовности к мирному урегулированию.В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.
https://ukraina.ru/20220718/1036559862.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, лавров, переговоры
Украину удерживают от конструктива - Лавров
Украину накачивают оружием и заставляют его использовать, удерживая от любых конструктивных шагов, заявил в интервью РИА Новости и RT глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля
То, что их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы – HIMARS и другие – это уже практически не секрет.
Серегей Лавров
Глава МИД РФ
В контексте переговоров по зерну, которые прошли в Стамбуле в начале июля, вопрос переговорного процесса с Украиной снова стали обсуждать. В частности, член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, а Украина не выказывает никакой готовности к мирному урегулированию.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Киев может прекратить военные действия на Украине за считанные часы, если националистическим подразделениям поступит приказ сложить оружие и выполнить условия Москвы. Однако, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.