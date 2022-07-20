"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
Президент России предупреждает страны Запада и Украину, что РФ может начать другие действия по отношению к ним, потому что западные страны все больше влезают в спецоперацию, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".
Я это расцениваю как предупреждение, причем даже не столько в адрес Украины, а в адрес западных союзников. Например, я могу сказать, что постоянно барражируют рядом с Украиной несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – ДРЛО. Это самолеты, которые осуществляют разведку. По сути, они могут засекать даже наши телефоны, в первую очередь, телефоны. Поэтому военнослужащие, как правило, их не используют на фронте.
По его мнению, если западные страны позволяют себе вмешательство в СВО, то тогда Россия тоже может позволить себе использовать другие военные инструменты, которыми раньше не пользовались в операции по отношению к Украине и ее западных союзников.
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