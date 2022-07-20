"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036680704.html
"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину - 20.07.2022 Украина.ру
"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
Президент России предупреждает страны Запада и Украину, что РФ может начать другие действия по отношению к ним, потому что западные страны все больше влезают в спецоперацию, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-20T12:25
2022-07-20T12:25
новости
украина
запад
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_0:312:2921:1955_1920x0_80_0_0_503a7df7ea87535be1933441ab642008.jpg
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".По его мнению, если западные страны позволяют себе вмешательство в СВО, то тогда Россия тоже может позволить себе использовать другие военные инструменты, которыми раньше не пользовались в операции по отношению к Украине и ее западных союзников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_eb676b422b7cb3558543ab9153b7ecf5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир путин

"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину

12:25 20.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России предупреждает страны Запада и Украину, что РФ может начать другие действия по отношению к ним, потому что западные страны все больше влезают в спецоперацию, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".
Я это расцениваю как предупреждение, причем даже не столько в адрес Украины, а в адрес западных союзников. Например, я могу сказать, что постоянно барражируют рядом с Украиной несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – ДРЛО. Это самолеты, которые осуществляют разведку. По сути, они могут засекать даже наши телефоны, в первую очередь, телефоны. Поэтому военнослужащие, как правило, их не используют на фронте.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его мнению, если западные страны позволяют себе вмешательство в СВО, то тогда Россия тоже может позволить себе использовать другие военные инструменты, которыми раньше не пользовались в операции по отношению к Украине и ее западных союзников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Рабочая поездка В.Путина в Крымский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 16:44
Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка"
 
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
12:59Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой
12:44Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
12:42Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ
12:36Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
12:35Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта
12:29Украину удерживают от конструктива - Лавров
12:25"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
12:23Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии
12:19Западные эксперты о ядерном ударе и целях Путина
12:18Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео
12:02Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
11:50Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске
11:44Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
11:23Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
11:15Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет
10:50Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
10:49Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу
10:39Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Лента новостейМолния