https://ukraina.ru/20220720/1036680704.html

"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину

"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину - 20.07.2022 Украина.ру

"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину

Президент России предупреждает страны Запада и Украину, что РФ может начать другие действия по отношению к ним, потому что западные страны все больше влезают в спецоперацию, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-20T12:25

2022-07-20T12:25

2022-07-20T12:25

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Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".По его мнению, если западные страны позволяют себе вмешательство в СВО, то тогда Россия тоже может позволить себе использовать другие военные инструменты, которыми раньше не пользовались в операции по отношению к Украине и ее западных союзников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036646115.html

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новости, украина, запад, россия, владимир путин