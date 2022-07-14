В Херсоне задержан еще один гражданин США
09:52 14.07.2022 (обновлено: 09:53 14.07.2022)
© Sputnik
Издание The Guardian 13 июля сообщило о задержании в Херсоне американского гражданина. Его обвинили в участии в проукраинских протестах
Республиканские силы задержали на Украине еще одного гражданина США. 35-летнего Суеди Мурекези, как сообщает издание, обвинили в участии в проукраинских протестах.
Задержанный жил в Херсоне и около месяца не выходил на связь с близкими. Он позвонил своему брату несколько дней назад и сообщил, что обвинение ложное и свою вину он не признает. Его друзья также утверждают, что в подобных мероприятиях Мурекези не участвовал.
Ранее в Минобороны России заявили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, а 2741 человек продолжает участвовать в конфликте.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил в интервью Украина.ру, что по негласному правилу ведения любых войн, наемники уничтожаются. Чем меньше наемников участвуют на стороне Украине, тем лучше для России, добавил он.
Вчера, 16:00СпецоперацияБьют палкой и разоблачают пропаганду. Эксперт о том, как польские наемники готовят ВСУВ польских СМИ иногда попадаются репортажи о бывших польских военных, которые на Украине либо действуют в качестве наемников и диверсантов, либо обучают украинских солдат. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру