https://ukraina.ru/20220714/1036337374.html

В Херсоне задержан еще один гражданин США

В Херсоне задержан еще один гражданин США - 14.07.2022 Украина.ру

В Херсоне задержан еще один гражданин США

Издание The Guardian 13 июля сообщило о задержании в Херсоне американского гражданина. Его обвинили в участии в проукраинских протестах

2022-07-14T09:52

2022-07-14T09:52

2022-07-14T09:53

новости

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Республиканские силы задержали на Украине еще одного гражданина США. 35-летнего Суеди Мурекези, как сообщает издание, обвинили в участии в проукраинских протестах.Задержанный жил в Херсоне и около месяца не выходил на связь с близкими. Он позвонил своему брату несколько дней назад и сообщил, что обвинение ложное и свою вину он не признает. Его друзья также утверждают, что в подобных мероприятиях Мурекези не участвовал.Ранее в Минобороны России заявили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, а 2741 человек продолжает участвовать в конфликте.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил в интервью Украина.ру, что по негласному правилу ведения любых войн, наемники уничтожаются. Чем меньше наемников участвуют на стороне Украине, тем лучше для России, добавил он.

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новости