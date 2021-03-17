7 лет назад Крым стал частью Российской Федерации, события того времени многие воспринимали с воодушевлением и восторгом. Как по прошествии времени крымчане оценивают свою жизнь в составе России, рассказал директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев в интервью Украина.ру

Выскочил из украинской катастрофы и восстал из руин: эксперты об изменениях Крыма в составе России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.