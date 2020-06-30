В то время, пока на Украине опасаются очередного «вторжения войск РФ», Россия запускает грузовое железнодорожное сообщение с Крымом по Керченскому мосту

По Крымскому мосту начали ездить грузовые поезда © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Владимиром Джараллой мы обсудили значимость этого события, а также изменения в жизни крымчан и крупные инфраструктурные проекты, которые Россия реализовала на полуострове.

Напомним, 30 июня два железнодорожных состава проследовали по Крымскому мосту, открыв грузовое железнодорожное движение на этом участке транспортного перехода. Поезда прошли навстречу друг другу, один с материка, другой — с полуострова. Когда они пересекли Керченский пролив, грузовое железнодорожное движение официально объявили открытым.