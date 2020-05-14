— Какова реальная статистика погибших в Великой Отечественной войне?
— Есть ли у современной России национальная идея?
— Как Вы оцениваете творчество Валентина Пикуля?
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Также является обозревателем МИА «Россия сегодня».