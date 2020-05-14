В 64-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» от 14 мая Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Какова реальная статистика погибших в Великой Отечественной войне?

— Есть ли у современной России национальная идея?

— Как Вы оцениваете творчество Валентина Пикуля?

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Также является обозревателем МИА «Россия сегодня».