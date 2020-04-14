Жительница Нью-Йорка Ольга, переехавшая в США 27 лет назад, рассказала о ситуации с коронавирусом в городе. Соответствующее видео опубликовали 13 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру

Украина.ру на Youtube Александр Меламуд: переживет ли эпидемию коронавируса украинский бизнес?