«Людей просто не тестируют»: одесситка из Нью-Йорка объяснила, как город превратился в рассадник коронавируса
«Людей просто не тестируют»: одесситка из Нью-Йорка объяснила, как город превратился в рассадник коронавируса
© REUTERS, Eduardo Munoz
Город находится на первом месте в мире по количеству заболевших COVID-19. Власти ужесточают меры, но перспективы пока неясны.

Как живут люди в подобных условиях? В чём причины сложившейся ситуации? Сложно ли переживать подобное? Слушайте подробный рассказ из Нью-Йорка.

 