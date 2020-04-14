Жительница Нью-Йорка Ольга, переехавшая в США 27 лет назад, рассказала о ситуации с коронавирусом в городе. Соответствующее видео опубликовали 13 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру
Город находится на первом месте в мире по количеству заболевших COVID-19. Власти ужесточают меры, но перспективы пока неясны.
Как живут люди в подобных условиях? В чём причины сложившейся ситуации? Сложно ли переживать подобное? Слушайте подробный рассказ из Нью-Йорка.
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