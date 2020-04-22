Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что иск от штата Миссури может стать лишь первым в череде подобных судебных разбирательств в США

Штат Миссури подает в суд на Китай — за коронавирус. Думаю, это только начало.

Штат Миссури подал иск во вторник против китайского правительства из-за коронавируса, утверждая, что чиновники страны виноваты в глобальной пандемии.

Иск, поданный в федеральный суд высшим прокурором штата, утверждается, что китайские чиновники несут " ответственность за огромную смерть, страдания и экономические потери, которые они причинили миру, включая мисурианцев." Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 21 апреля

"Правительство Китая солгало миру об опасности и заразно характере COVID-19, замолчало осведомителей и мало что сделало, чтобы остановить распространение болезни," — сказал генеральный прокурор Эрик Шмитт в письменном заявлении. "Они должны нести ответственность за свои действия."

Судебные иски против других стран обычно бесплодны, потому что американское законодательство обычно запрещает их за редкими исключениями, сказала Эшли Дикс, эксперт международного права в школе права Университета Вирджинии.

Исполнительный директор Демократической партии Миссури Лорен Гепфорд назвала иск "трюком" генерального прокурора республиканского прокурора, который в этом году переизбран.

Число погибших в штате Миссури выросло на 16 во вторник, до 215, сообщает Центр системной науки и инженерии Университета Джона Хопкинса. Число случаев выросло на 156, до 5,963.