Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 20 апреля
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 20 апреля
Мир ждёт не только мощный экономический кризис. Ряд стран ожидают заметные изменения в структуре потребления и ВВП.

Особенно это касается стран, сильно зависящих от туризма и международного авиасообщения. Крупные изменения будут и в индустрии гламура.

Новый тренд — осознанное потребление.