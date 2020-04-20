Мир ждёт не только мощный эконом. кризис. Ряд стран ожидают заметные изменения в структуре потребления и ВВП. Особенно это касается стран, сильно зависящих от туризма и междунар. авиасообщения. Крупные изменения будут и в индустрии гламура. Новый тренд — осознанное потребление.