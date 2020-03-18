Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что неизбежным последствием жестких карантинных мероприятий станет резкое сокращение потребления и, как итог, неизбежная рецессия

Из-за коронавируса украинского потребителя заставили сидеть дома, здравствуй, рецессия! Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

Думаю, излишне объяснять, как резкое сокращение потребления и сферы услуг ударит по ВВП Украины. И в минэкономразвития вряд ли кто-то додумается что-либо конкретно посчитать. Словом, не надо иметь выдающиеся способности, чтобы понять — украинская экономика гарантированно свалилась в рецессию.

Об этом же откровенно заявил и премьер Д. Шмыгаль, мол, за I кв. 2020 г. госбюджет недополучит более 20% запланированных доходов, добавив, что это только начало, т.к. из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов во II кв. будет гораздо больше. Да, сидим дома, дело в «надежных» руках!