Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что в день начала работы исторической Ялтинской конференции в 1945 году современные политики должны задуматься о новом мироустройстве без войн и противоречий

День в истории.

4 февраля 1945 в Ялте началась конференция глав правительств СССР, Великобритании и США. На ней были согласованы военные планы союзников по организации послевоенной Европы. На конференции было принято решение о послевоенной оккупации Германии. Представители Великобритании и США приедут в Крым на 75-летие Ялтинской конференции © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Решено было создать постоянный совет министров иностранных дел СССР, США и Великобритании и созвать в Сан-Франциско международную конференцию для создания ООН, членами-основателями которой СССР убедил сделать Украину и Беларусь. На конференции решили, что при решении военных, экономических и политических конфликтов постоянные члены Совета безопасности ООН наделялись правом «вето».

В результате, решения, принятые во время Ялтинской конференции, определили на многие годы вперед устройство и развитие всей послевоенной Европы. Время не стоит на месте. Накопившиеся противоречия в мире настоятельно требуют созыва новой конференции, своеобразной Ялты-2. Об этом говорил президент России Владимир Путин. Пришло время договариваться о новом мироустройстве без войн и противоречий.