Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что за прошедший год только по официальным данным и без учета ОВГЗ госдолг Украины вырос на $6 млрд

Темпы роста государственного долга в прошлом году втрое превысили 2018-й. И это — официально. Тогда он вырос на 2 млрд долларов. В 2019-м на 6 миллиардов и достиг 84 млрд. долларов. Госдолг Украины за год вырос на 6 млрд долларов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При это нужно учитывать тот факт, что наш Минфин, чтобы занижать сумму реального долга страны, средства привлеченные через ОВГЗ стал именовать иностранными инвестициями. То есть фактический рост долговых обязательств страны можно сосчитать, если к объявленной цифре в 6 млрд прибавить несколько миллиардов, привлеченных через ОВГЗ. А это — хорошо за 10 млрд. долларов, если пересчитывать в зеленых.

Так что темпы ужасающие. Прямо ведущие к банкротству страны с последующей распродаже активов за бесценок….