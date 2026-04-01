"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА

Расчёты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" под Херсоном получили новые разведывательные беспилотники "СТ-КВО". Об этом в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-01T03:29

"Князь Вещий Олег", мы его еще называем "Олежа", или "Бегемотик". Сейчас подготавливаем [его к боевому применению], проверяем все соединения, стыки, чтобы без зазоров было", — рассказал корреспонденту агентства военнослужащий с позывным "Степачкин".Боец подчеркнул, что новый БПЛА выгодно отличает неприхотливость, простота в обслуживании и обучении. Он способен летать на больших высотах, заходить достаточно далеко в тыл противника и в целом проявляет себя хорошо."Вот недавно обнаружили артиллерию противника и живую силу. Летаем в тыл врага, над Херсоном, за Херсон. Ну и туда дальше", — добавил "Степачкин".Операторы нового БПЛА также отмечают, что он легко преодолевает систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ под Херсоном, так как практически не подвержен её воздействию."РЭБ держит хорошо, нет воздействия на него", — отметил оператор "СТ-КВО" с позывным "Умка".Чем дальше, тем более ожесточённой становится битва за "малое небо" в зоне проведения спецоперации. Подробнее об этом в материале Игоря Гомольского - "Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

