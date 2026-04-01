"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА - 01.04.2026 Украина.ру
"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА
Расчёты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" под Херсоном получили новые разведывательные беспилотники "СТ-КВО". Об этом в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости
"Князь Вещий Олег", мы его еще называем "Олежа", или "Бегемотик". Сейчас подготавливаем [его к боевому применению], проверяем все соединения, стыки, чтобы без зазоров было", — рассказал корреспонденту агентства военнослужащий с позывным "Степачкин".Боец подчеркнул, что новый БПЛА выгодно отличает неприхотливость, простота в обслуживании и обучении. Он способен летать на больших высотах, заходить достаточно далеко в тыл противника и в целом проявляет себя хорошо."Вот недавно обнаружили артиллерию противника и живую силу. Летаем в тыл врага, над Херсоном, за Херсон. Ну и туда дальше", — добавил "Степачкин".Операторы нового БПЛА также отмечают, что он легко преодолевает систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ под Херсоном, так как практически не подвержен её воздействию."РЭБ держит хорошо, нет воздействия на него", — отметил оператор "СТ-КВО" с позывным "Умка".
Украина.ру, Россия, Херсон, Херсонская область, Херсонское направление, СВО, Спецоперация, новости СВО, война на Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, военная техника, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, разведка

03:29 01.04.2026 (обновлено: 03:40 01.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковРоссийские военнослужащие
"Князь Вещий Олег", мы его еще называем "Олежа", или "Бегемотик". Сейчас подготавливаем [его к боевому применению], проверяем все соединения, стыки, чтобы без зазоров было", — рассказал корреспонденту агентства военнослужащий с позывным "Степачкин".
Боец подчеркнул, что новый БПЛА выгодно отличает неприхотливость, простота в обслуживании и обучении. Он способен летать на больших высотах, заходить достаточно далеко в тыл противника и в целом проявляет себя хорошо.
"Вот недавно обнаружили артиллерию противника и живую силу. Летаем в тыл врага, над Херсоном, за Херсон. Ну и туда дальше", — добавил "Степачкин".
Операторы нового БПЛА также отмечают, что он легко преодолевает систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ под Херсоном, так как практически не подвержен её воздействию.
"РЭБ держит хорошо, нет воздействия на него", — отметил оператор "СТ-КВО" с позывным "Умка".
Чем дальше, тем более ожесточённой становится битва за "малое небо" в зоне проведения спецоперации. Подробнее об этом в материале Игоря Гомольского - "Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
03:55Обнаружено место катастрофы Ан-26, погибли 29 человек из числа пассажиров и экипажа, сообщили в Минобороны
03:5250 БПЛА на данный момент в небе над Украиной
03:52Путин и Трамп договорились, сколько дней и часов оставить Зеленскому
03:29"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА
03:04Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"
02:38Сладкие мечты Каллас: США и Россия не смогут заключить соглашение по Украине без ЕС
01:59Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА
01:45В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли
01:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:56Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь
00:34У Каллас нет хороших новостей. События 31 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26
00:21Российская армия продолжает освобождать Харьковскую область
00:05Фронтовая сводка за 31 марта от канала "Дневник Десантника"
23:57Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС
23:37Сийярто: конфликт на Украине превратился в бизнес-модель для Банковой
23:24Тегеран не ответил на мирный план США. Главные новости к этому часу
23:11При атаке ВСУ погиб мирный житель в Белгородской области
23:00ВС РФ успешно наступают на Харьковском направлении
22:29План побега. В будущее
Лента новостейМолния