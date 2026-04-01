Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА

Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА - 01.04.2026 Украина.ру

Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА

Силы ПВО за март перехватили и уничтожили над территорией России не менее 11 211 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-01T01:59

2026-04-01T01:59

2026-04-01T01:59

Больше всего вражеских беспилотников было сбито 2 марта (679) и 9 марта (754). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За период с 1 по 28 февраля силы ПВО РФ всего уничтожили не менее 5989 украинских БПЛА самолётного типа.Ранее сообщалось, что силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2818 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

украина.ру, россия, пво, минобороны рф, бпла, атака бпла, вс рф, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация