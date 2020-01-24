Украинский политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявления украинских политиков, которые призывают пересмотреть Минские соглашения

Алексей Резников идет на срыв Минских соглашений, Виктор Медведчук вовлекает новых участников в их исполнение.

К сожалению, ключевые представители новой власти, отвечающие за «Минский процесс» (которые при ближайшем рассмотрении оказываются выходцами из предыдущей власти, которой украинцы высказали вполне очевидный и абсолютный вотум недоверия, как на президентских, так и на парламентских выборах) оказались неспособными сказать украинцам простую правду: «Минск-2» можно либо выполнить полностью, либо полностью отказаться от его выполнения.

Разумеется, формулировка «выполнить полностью» с точки зрения дипломатии может подразумевать выполнение договоренностей сторонами конфликта на 90-95% с согласия всех участников, но перекройка соглашений по принципу «здесь выполняем, здесь не выполняем» или «выполняем то, что выгодно» означает отказ от их выполнения. Выход из тупика или новая война. Что стоит за идеей пересмотра Минских соглашений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Последний весьма яркий и показательный пример нереалистичных предложений, означающих отказ от Минских соглашений, продемонстрировал «целый» представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, который непонятно с какого перепугу опять запел песню, что «Минские соглашения надо пересмотреть». При этом он не преминул сослаться на президента: «Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским… Минские соглашения подлежат пересмотру».

Можно только напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на выполнении соглашений в «первозданном виде», а канцлер Германии Ангела Меркель готова лишь к символическим изменениям (в рамках тех самых 90—95%).

Контрастом к позиции официальных лиц ТКГ, направленной на срыв Минских соглашений, выглядит сегодняшняя встреча во французском Сенате председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука с членами Сената от ключевых партий, депутатами Национального Собрания, представителями дипломатических и деловых кругов Франции. Встреча состоялась по приглашению крупнейшей фракции Сената (верхней палаты) — республиканцев (это новое название «Союза за народное движение» Жака Ширака — правопреемник «Объединения в поддержку республики» Шарля де Голля) и проходит в рамках движения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция». На сегодняшней встрече в историческом зале Salle Monory Люксембургского дворца — это здание Сената Франции — было презентовано парламентское измерение «нормандского формата».

Верховная Рада принимает участие в Межпарламентском диалоге через созданное 12 ноября 2019 года межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция», возглавляемое Виктором Медведчуком.

Как мы видим, межпарламентским диалог становится не только по названию, — парламенты стран-подписантов Минских Соглашений включаются в обсуждение «дорожной карты» по выполнению пунктов «Комплекса мер».

И, пока представители украинской исполнительной власти, ответственные за «Минский процесс», теряют время, занимаясь саботажем «Минска-2», да еще и прикрываясь именем президента, Виктор Медведчук, несмотря на оппозиционный статус, выступает с позиции ключевого переговорщика, «сшивающего» позиции сторон Минских соглашений через их парламенты.