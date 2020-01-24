Алексей Резников идет на срыв Минских соглашений, Виктор Медведчук вовлекает новых участников в их исполнение.
К сожалению, ключевые представители новой власти, отвечающие за «Минский процесс» (которые при ближайшем рассмотрении оказываются выходцами из предыдущей власти, которой украинцы высказали вполне очевидный и абсолютный вотум недоверия, как на президентских, так и на парламентских выборах) оказались неспособными сказать украинцам простую правду: «Минск-2» можно либо выполнить полностью, либо полностью отказаться от его выполнения.
Разумеется, формулировка «выполнить полностью» с точки зрения дипломатии может подразумевать выполнение договоренностей сторонами конфликта на 90-95% с согласия всех участников, но перекройка соглашений по принципу «здесь выполняем, здесь не выполняем» или «выполняем то, что выгодно» означает отказ от их выполнения.
Последний весьма яркий и показательный пример нереалистичных предложений, означающих отказ от Минских соглашений, продемонстрировал «целый» представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, который непонятно с какого перепугу опять запел песню, что «Минские соглашения надо пересмотреть». При этом он не преминул сослаться на президента: «Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским… Минские соглашения подлежат пересмотру».
Можно только напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на выполнении соглашений в «первозданном виде», а канцлер Германии Ангела Меркель готова лишь к символическим изменениям (в рамках тех самых 90—95%).
Контрастом к позиции официальных лиц ТКГ, направленной на срыв Минских соглашений, выглядит сегодняшняя встреча во французском Сенате председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука с членами Сената от ключевых партий, депутатами Национального Собрания, представителями дипломатических и деловых кругов Франции. Встреча состоялась по приглашению крупнейшей фракции Сената (верхней палаты) — республиканцев (это новое название «Союза за народное движение» Жака Ширака — правопреемник «Объединения в поддержку республики» Шарля де Голля) и проходит в рамках движения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция». На сегодняшней встрече в историческом зале Salle Monory Люксембургского дворца — это здание Сената Франции — было презентовано парламентское измерение «нормандского формата».
Верховная Рада принимает участие в Межпарламентском диалоге через созданное 12 ноября 2019 года межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция», возглавляемое Виктором Медведчуком.
Как мы видим, межпарламентским диалог становится не только по названию, — парламенты стран-подписантов Минских Соглашений включаются в обсуждение «дорожной карты» по выполнению пунктов «Комплекса мер».
И, пока представители украинской исполнительной власти, ответственные за «Минский процесс», теряют время, занимаясь саботажем «Минска-2», да еще и прикрываясь именем президента, Виктор Медведчук, несмотря на оппозиционный статус, выступает с позиции ключевого переговорщика, «сшивающего» позиции сторон Минских соглашений через их парламенты.