Координатор проекта «Электронная книга памяти Украины», политический эксперт, Дмитрий Заборин на своей странице в Facebook пояснил, почему и каком контексте в руководстве полиции Великобритании появилось упоминание о трезубе и посоветовал украинскому посольству лучше изучать английский язык

Английский язык нужно учить не только благоустроителям киевских парков, но и посольству Украины в Великобритании. Они опубликовали гневный твит (пока только твит), заявив, что размещение национального символа и герба Украины в пособии по экстремизму — возмутительно. Никаких оправданий. Убрать и извиниться. Британцам следует быть осторожными в Украине. Власти Великобритании выпустили памятку для туристов © CC0, Pixabay

Между тем, в пособии британской полиции антитеррора нет герба Украины, описанного в соответствующем законе. Там есть татуха во всю спину. По соседству, кстати, "с национальным символом и гербом Германии" определенного периода. Их можно часто увидеть вместе на телах лучших людей Украины, хотя тот же закон довольно доходчиво объясняет, где размещается герб, и это не спина, и не ж-па.

Так вот там, в этом документе, прямо по-английски написано: это информация к размышлению, мы никого заранее не подозреваем, все надо рассматривать в контексте. А контекст, как известно всем (кроме украинского посольства) таков, что люди с тризубами ведут себя агрессивно. Можно даже сказать, это их типичная черта. Как и люди, чья замечательная эмблема представлена в перечне групп, выступающих за превосходство белой расы. Кстати, странно, что наше посольство их не защитило и не потребовало удалить вольфсангель с извинениями. Это было бы расово верным решением.

Так что наверное, британская полиция хочет защитить своих граждан совсем не от герба, дорогое Embassy of Ukraine to the UK