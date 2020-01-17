Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко полагает, что скандал с прослушкой Кабмина приведет к печальным последствиям во взаимоотношениях правительства и Офиса президента

«Кассетный скандал» Гончарука.

Конечно, это очень неприятно, что в кабинете у премьер-министра Украины Гончарука происходит успешная организация «прослушки» и утечка конфиденциальных разговоров. Это гораздо хуже, чем само содержание этих непрофессиональных и пустых разговоров — пропадает место встречи элиты и теряется доверие к участникам таких встреч.

Сам премьер Гончарук будет теперь не доверять своим собеседникам, подозревая их в возможном сливе информации. Теперь солидные люди — политики, бизнесмены, чиновники, дипломаты и силовики будут бояться откровенно разговаривать о важных и чувствительных темах и персонажах украинской политики. Сначала в кабинетах Кабмина, а потом и в кабинетах Офиса президента.

Точно так, как это случилось с кабинетом президента Кучмы после опубликования пленок Мельниченко. Именно после «кассетного скандала» началось политическое падение Кучмы.

Еще два-три таких «слива» в СМИ, и политическое руководство страны потеряет прочную коммуникацию с правящей группой — все будут бояться друг друга, кроме коррупционеров и политических интриганов.

Но сейчас с премьер-министром Гончарук ничего плохого или хорошего не произойдет. Ведь стратегии работы Кабмина Украины нет не только у него, но и у президента Зеленского. Так что ничего страшного не будет. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Гончаруку так и не удалось за время своей работы создать полноценный Кабмин Украины и получить контроль над ним, найти своих сторонников в Верховной Раде или общественном мнении. Более того, сам Кабмин Гончарука реально состоит из нескольких специализированных секторов.

Руководит публичным Кабмином, его представительской и реформаторской частью, его «фронт-офисом» лично премьер-министр Гончарук. Он выполняет роль реформаторского представителя Кабмина Украины для официальных встреч и заявлений. Но реальная финансовая власть находится в руках у министра Маркаровой. Именно к ней ходят депутаты, губернаторы, другие министры за бюджетными деньгами.

А полицейская власть, административный ресурс сосредоточен в руках министра Авакова. Таким образом, реально у нас «трехглавый» Кабмин, который, как единая центральная исполнительная власть, «оживает» лишь на совещаниях у президента. И всех это устраивает, в том числе и премьер-министра Гончарука. В этой ситуации Офис президента Зеленского всегда может вмешаться в работу Кабмина и аккуратно пролоббировать нужные решения нужным людям.

Но гораздо хуже другое. Дело в том, что Офис президента Украины, несмотря на свою молодость и турбулентность, быстро «заразился» старинной политической болезнью всех президентов Украины — это страх президента перед сильным и популярным премьер-министром, который не даст себя в обиду. Поэтому все украинские президенты, сознательно или бессознательно, стараются выбрать себе слабого премьер-министра, от которого можно было бы быстро избавиться.

В результате слабый руководитель Кабмина Украины не может — ни справиться ни с реформами, ни побороть коррупцию. Вот почему президенту Украины Зеленскому легко и быстро снять «невезучего» премьер-министра Гончарука, но не решиться поставить сильного политика, чтобы не испытывать свою политическую судьбу.