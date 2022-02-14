Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о происходящем в сфере международных отношений

«Не металлурги». Выдрин рассказал, кто на самом деле создал Евросоюз, и почему он умирает © Дмитрий Выдрин

Мне представляется, что российский лидер, который ни в одном своем выступлении не обходится без самых неожиданных метафор, сознательно идет на эти риски. Иначе до современного читателя и зрителя, выдубленного и вымоченного в сетевой информрапе, просто не достучаться. Нетерпелив тот, как «красавица»…

Поэтому рискну и сам поиграть в метафоры, чтобы прояснить и упорядочить в сознании ту вроде бы бессистемную, политическую чехарду, которая происходит в последние недели. Хотя, какая «чехарда»? В этой старинной русской игре сначала нагибают партнера, а потом прыгают через него. Но до этого еще не дошло. Пока. Так что «салочки».

Вспоминая Артхашастру, или почему Россия — экзистенциальный враг Запада

И вдруг один из лидеров говорит взрослым, а не мультяшным голосом: «нам такая игра не нравится». И отодвигается. Все аналитики уже отметили, какой гигантский стол отделял президента Путина от президента Макрона. А ведь это не ковидный протокол. Это явное не желание быть «засаленным».

Россия из «партнера» и «друга» Запада невероятно быстро стала «красной угрозой», «постсоветской заразой», «русской агрессией» (все термины из американской и европейской «аналитики»). И отнюдь не потому, что изменила свой социально-экономический строй, политический уклад или идеологические устои (все это только предстоит). Она просто перестала послушно выполнять те правила игры, которые ей не нравятся. А это вызов! Это бунт!

Вроде была вся такая покладистая, безропотная, послушная. «Мы зарэжем тебя не больно» — так, наверное, ласково думали даже микроскопические южные партнеры, глядя на тучного и безвольного соседа. Мне случилось присутствовать на узком застолье в Тбилиси с самым «прозападным» постсоветским президентом Шеварнадзе. Врезался в память тост его пресс-секретаря: «Давайте выпьем за русских лохов у которых мы заберем всё — нефть, газ, женщин и даже романсы (он кивнул на Нани Брегвадзе, которая как раз виртуозно исполняла русские романсы)…» Не забрали. Россия — не лох. Это и бесит бывших друзей по песочнице.

Борьба миров: творцы VS продавцы © Евгений Люмьер

А в самой Европе грустно. Повторюсь в своем убеждении о том, что Америка перевела ее в младшую группу. А салочки среди неуклюжей малышни — курьезное зрелище. Штаты играют там в эту игру второй сезон и уже показали, что хуже слона в посудной лавке может быть только осел.

Вот в высшей группе сложнее. Поэтому и зачастили в Москву президенты и министры из старой песочницы. Того же Макрона даже немного жаль. У политических мажоров руки коротки для глобальных пятнашек. Зато он очень органичен в своей «весовой категории». С Зеленским вообще готовы хлопать друг друга по спине до изнеможения. Главное, чтоб не перепутали один другого — уж больно схожи…

Курьезная британка Лиз Трасс вызывает изумление. Моя бабушка Катя, преподаватель географии с полувековым стажем, учила, что «география — это способ пространственного мышления». Но я тогда даже не мог представить себе людей с полным отсутствием навыков мышления. Бедная Лиз не просто не знает, где находятся Воронежская и Ростовская губернии. В тупой английской слоновости для нее любая информация — «географические новости». А кто там в России возглавляет Географическое общество? Кажется, Шойгу? Он научит.

Еще вон канцлер Штольц проявился. Он как игрок внушает опасение. Дерзкий тихушник. Не имеет выборов на носу, как честолюбивый Макрон, не наращивает волосы на голове, как неувядающий Байден, не танцует на вечеринках с джедайским мечом, как антиковидный Джонсон. Знает, в отличии от Трасс, все российские области наперечет от границы до Волгограда… Опасное сочетание качеств. Этот и в салочки может сыграть! Если стол на переговорах будет короче Северного потока…

Хотя Россия вроде уже поняла, что в западной модели игры главное — догнать, а в восточной — понять. А мы за тех, кто понимает. («Ты меня понимаешь?») Наверное, поэтому наши политики, которые так дорожили тесными отношениями с западными «партнерами», впервые не боятся разорвать с ними и социальную, и дипломатическую, и политическую дистанцию. Нас не догонишь!

А я еще вспомнил, что у салочек в моем детстве были разные разновидности. Например, играли в «вампирские». Там все игроки делятся на «людей» и «вампиров». Даже легкое прикосновение последнего к первому, делает его «нечеловеком». «Расчеловечивает», как сказал бы великий Гегель. Может, супостаты такую игру затеяли? Тогда еще на большем расстоянии надо от них держаться. Не подпускать их «на пушечный выстрел». Как бы мягко не стелили в своих меморандумах и «гарантиях». Вампиры, мля…

Правда, были и мягкие варианты типа «салочки по кругу». Там пятнают не страхами и фобиями, а общими мечтами и надеждами. Но это домашний вариант для своих. Хотя бы из Средней Азии. С чужими получается пожёстче. Там иногда и с ножами друг за другом носятся, и по ногам неожиданно бьют. «Санкции» называется…

Хотя не будем нагнетать. Все-таки «салочки» — это не их «игра в кальмара» с непостижимыми правилами и гротескными соблазнами. Это наша игра! От любого убежим и любого догоним. Даже в самых ее причудливых вариантах. Кстати, самый сложный в моем детстве назывался, почему-то «перуанским». Это когда тебя догоняют и вот-вот «запятнают». Тогда ты находишь на поле товарища и становишься с ним спина к спине. А пятнать в грудь нельзя, только в убегающую спину. Сегодня такой вариант наверное назывался бы «китайским».