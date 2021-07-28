Все обратили внимание на то, что Киев бьётся в истерике по поводу достройки «СП-2», однако мало кто вразумительно объясняет причины этой истерики

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Почему же руководство «Нафтогаза» в целом и Юрий Витренко, сын «пророссийской прогрессивной социалистки» Наталии, в частности не просто бьются в родимчике, истеря по поводу «Пропало всё!», но и всю вертикаль власти, включая президента Зеленского, соответствующим образом настроили?

На Украине не хуже нас знают (кому знать положено), что «Газпром» является собственником только половины «СП-2», вторая половина принадлежит европейским (в том числе немецким) компаниям. То есть продавец и поставщик газа при его транспортировке по «Северному потоку — 2» будут платить не только по в полтора-два раза более низким тарифам, чем за украинский транзит (там, кстати, ещё и на том, что маршрут на треть короче, есть дополнительная выгода), но платить они будут фактически сами себе, перекладывая деньги из правого кармана в левый и теряя только на налогах в казну. Представьте, насколько надо будет Киеву снизить тарифы, чтобы его предложение в этих условиях оказалось коммерчески привлекательным. Навскидку, раза в три. Если за счёт политической составляющей удастся что-то отыграть, всё равно понижение в два — два с половиной раза неизбежно. С учётом того, что Украина оценивает свой ежегодный заработок на транзите примерно в три миллиарда долларов, потеряет она не менее полутора (а то и больше). Это сразу поставит вопрос о рентабельности работы ГТС. Напомню, что при нынешних тарифах предел рентабельности оценивается «Нафтогазом» в тридцать миллиардов кубов прокачки в год.

Но если тариф драматически снизится, то и рентабельность упадёт. То есть, чтобы ГТС работала не в убыток, надо будет заключить транзитный контракт до 60-70 млрд. кубов, а чтобы ещё что-то заработать, необходимо прокачивать не менее 80 миллиардов кубометров в год. Это близко к объёмам украинского транзита в лучшие времена (98 млрд кубов в 2010 году, 104 млрд кубов в 2011 году), до появления «потоков» и до начала поставок в Европу российского сжиженного газа. Смешно полагать, что российско-европейские совладельцы оставят свои газопроводы пустыми ради удовлетворения желания Украины не потерять в доходах. Поэтому Миллер от имени «Газпрома» (а по существу — от имени всех акционеров «СП-2») прозрачно намекал, что для того, чтобы Украина получила желаемые ею объёмы транзита, необходимо, чтобы ЕС резко увеличил закупки российского газа.

На Украине постройку «Северного потока – 2» возвели в ранг конца света, но вместо решения проблемы занялись болтовней — Золотарев © пресс-служба президента Украины

Таким образом, чтобы сохранить транзит через Украину на нынешнем уровне, ЕС необходимо увеличить закупки российского газа на 25-50 миллиардов кубометров в год. Ну а с учётом неизбежного падения цены транзита реальное увеличение закупок российского газа должно достичь 45-60 миллиардов кубометров в год. Это практически нереально. Даже с учётом закрытия угольных электростанций такой рост потребления за 2-3 года возможен только в том случае, если в это время экономика ЕС будет расти со скоростью 12-15% в год. Пока что ЕС даже за счёт надувания биржевых пузырей не может вырваться за 1-3% роста в лучшие (нековидные) годы. Так что предполагать возможность взрывного роста реального сектора (который и потребляет газ) не приходится.

Но мы же знаем, что Запад обещал Украине помочь уговорить Россию. И он обязательно поможет. Вот только до этого светлого момента Украине ещё дожить надо. Дело в том, что, помимо транзита, Украина ещё и потребляет так называемый реверсный газ. В Киеве жутко гордятся, что отказались от закупок газа у «Газпрома», но на деле покупают тот же российский газ, но с наценкой за «европейскость».

Фокус, однако, в том, что газ поступает из России в украинскую ГТС. То есть закупается Киевом как «европейский», реально не покидая территорию Украины, что позволяет снизить «европейскую» наценку, ограничившись маржой формального посредника и не платя за доставку. Однако если физический газ перестанет поступать в украинскую ГТС, то Киеву его придётся реально закупать в Европе на споте. При всём угасании украинской промышленности газа всё ещё надо много. Если на заре 90-х годов Украина закупала в России для собственных нужд до 80 миллиардов кубометров газа в год, а затем постепенно снизила закупки до 60 миллиардов, то после 2014 года (с крахом экономики) потребности (по данным украинских властей) сократились до 30-35 миллиардов кубометров. Пусть даже удастся ужаться до 25 миллиардов кубометров в год — это всё равно очень большой объём. Если его реально закупать в Европе — не выдержит украинский бюджет. Если признаться, что реально закупается российский газ и вернуться к прямым контрактам с «Газпромом», придётся идти на большие уступки, при этом очень расстроятся украинские нацисты, которых как огня боится Зеленский, да и вся прочая политическая тусовка Киева.

Заставить Украину ходить с протянутой рукой и закупать дорогой европейский газ «Газпром» может уже со следующего года. Достаточно просто прекратить (или максимально сократить) транзит через украинскую ГТС. От половины до 60% поступающего в неё «транзитного» газа реально идёт на нужды Киева. Если оставить только чистый транзит в Европу, Киеву придётся либо отбирать европейский газ из трубы (что не понравится его ходатаям из ЕС), либо судорожно искать деньги на покупку резко подорожавшего газа.

Найти эти деньги можно только на внутреннем рынке. Кредиты Киеву и так если и выдают, то либо на погашение прежних кредитов МВФ (так что живых денег на Украине не видят, только становятся всё больше должны), либо же Киев привлекает деньги на свободном финансовом рынке, но там дают под такие проценты и на таких условиях, что легче сразу застрелиться (не так больно будет). Поиск средств внутри страны предполагает увеличение налогов и цен на газ для внутреннего потребителя. От такой «радости» и так дошедший до предела терпения народ может взорваться, и тогда сегодняшние нытики, «не знающие», как бороться с вооружённой до зубов властью, увидят, как вооружённая до зубов власть бежит от безоружной толпы, которой нечего терять и которая идёт убивать.

Скажете, что «Газпром» обязан до 2024 года качать газ через Украину? Нет, не обязан. Контракт основан на принципе «качай или плати». «Газпром» будет платить. Но если при этом вместо поступающего в её ГТС из России псевдореверсного газа Украине реально придётся закупать газ в Европе. Платить придётся в два-три и более раз дороже (возможно, и на порядок дороже). Ведь для Украины не зарезервированы специальные объёмы газа в Европе, а резкий (на 20-30 миллиардов кубов) рост закупок поднимет цены на споте, которые и так далеки от щадящих.

Дагмар Миронова: Странно, что транзит российского газа через Украину обсуждался не с Россией © old.polit.msu.ru

Поэтому украинские политики и торопятся. Поэтому они и шантажируют Европу, заявляя, что в безвыходной ситуации могут решиться на самые деструктивные шаги, вплоть до разжигания военного конфликта в серой зоне между ЕС и Россией.

Не исключаю, что им в этот раз удастся запугать Европу и ЕС будет настаивать на каком-то компромиссе между «Газпромом» и Киевом. Именно на компромиссе, поскольку принудить Россию торговать на нерыночной основе Европа не может, а времени для спасения Киева осталось немного, маневрировать некогда. Что ж, во-первых, любой компромисс будет в пользу «Газпрома», поскольку будет означать улучшение ситуации по сравнению с текущей. Ведь для того, чтобы «Газпром» (которому для выполнения контракта не надо ничего качать, достаточно просто платить — и не подкопаешься) не осушал ГТС Украины полностью, Киеву тоже придётся пойти на уступки.

Во-вторых, уставшая от украинских истерик и шантажа Европа, добившись временного компромисса, с удовольствием сочтёт все свои обязательства перед Украиной выполненными и постарается сделать вид, что этот чемодан без ручки принадлежит кому угодно, только не ей.

Соответственно, Украина получит резкое, но не критичное ухудшение ситуации сейчас, а также печальную перспективу в 2024-25 годах (или немного позже) оказаться перед лицом объединённых «Газпрома» и ЕС, спаянных общими интересами и совершенно не заинтересованных в дальнейшем существовании неадекватного киевского режима.

Так что выбор невелик: либо сразу помереть, либо немножко помучится. Понятно, что Киев выберет помучится и крови ещё из всех попьёт, но зашкаливающий уровень истерики киевских политиков демонстрирует, что они наконец осознали перспективу и поняли безвыходность своего положения.

Ни тебе газа, ни членства в ЕС, ни даже Украины не остаётся. А сколько было надежд и амбиций!