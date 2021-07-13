На днях президент Владимир Путин сдержал данное россиянам слово. Он опубликовал большую статью, где расписал свои представления об «украинстве» и понятии украинской нации как таковой. Правда, после этой статьи к президенту и российской политике в отношении Украины в целом возникли новые вопросы

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Наконец, с государственнической точки зрения с Путиным тоже не поспоришь. Президент прав, говоря, что нужно уважать возникшее у людей желание самоидентифицироваться по-другому — но лишь в том случае, если эта самоидентификация основана на каком-то конструктиве. На сильной экономике, на уникальной культуре, на каком-то созидании — а не на паразитизме за счет соседа, которого еще и обвиняют во всех смертных грехах. И уж тем более если эта самоидентификация не выстроена вокруг проекта «Украина — анти-Россия», в рамках которого создается не самодостаточная украинская нация, а территория-спойлер, искусственный рассадник всего негативного и деструктивного возле российских границ. Рассадник, которым недовольны сами украинцы и который Москва, по словам Путина, терпеть не будет. «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

И вот тут уже начинаются те самые вопросы. Не к прошлому или настоящему — к будущему. О том, что Россия будет с этим рассадником делать.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Учитывая сложившуюся ситуацию, у России есть несколько вариантов действий. Жестких, но необходимых.

Во-первых, быть жестче с украинским населением. Российский президент в статье указывал, что это украинские элиты, а не простые люди довели страну до разрушения экономики и гражданской войны. Что это украинские элиты занимаются внедрением русофобии, а сами жители являются лишь жертвами данной политики. И этот подход хоть и благороден (еще раз напоминаем — Владимир Путин считает украинцев частью большого российского народа, а значит чувствует ответственность за них), но не совсем конструктивен. Хотя бы потому, что поддерживающие (активно или своим молчанием) русофобию элит простые люди не чувствуют негативных последствий этой поддержки. Например, в виде каких-то серьезных российских санкций против Украины, которые затронули бы и простых граждан. Санкций, которые стали бы для них уроком, доказывающим, что русофобия — это не веселая и оторванная от реальной жизни игра, а действие, за которое придется отвечать.

«Главный посыл Путина для Украины остался между строк»: соцсети о статье российского президента © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В-третьих, обозначить свой подход к территориальному вопросу. В своей статье Путин несколько раз дал понять, что Украина находится на российских землях и что если она хочет стать «анти-Россией», то пусть вернет все то, что ей дала Москва. Если быть точнее, то «уходите с тем, с чем пришли». И это правильная позиция, показывающая, что Россия не только не собирается поддерживать территориальную целостность «анти-России», но и готова если что взять под крыло те земли нынешней Украины, где люди поднимут голову и будут защищать свою «русскость». Причем взять под крыло так, как взяла Крым, а не Донбасс (который вот уже 7 лет находится в подвешенном состоянии). Для того чтобы подкрепить эту идею, было бы неплохо совершить какие-нибудь демонстративные шаги по дальнейшей интеграции Донбасса в Российскую Федерацию.

Да, украинские власти поднимут шум — но пророссийские жители страны сделают выводы. Нужные России выводы.