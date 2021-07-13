Вопросы не ко взгляду на украинство — тут Путин все расписал честно и справедливо. С исторической точки зрения привел достаточно аргументов о том, что россияне, украинцы и белорусы являются, по сути, одним народом. И до самого недавнего времени большая их часть ощущали себя именно как один народ. С политической точки зрения Путина тоже не обвинишь в лукавстве — говоря о создании стены между русскими и украинцами, он пишет, что строилась она как посредством действий Запада, так и благодаря тем ошибкам, которые совершала Россия. Правда, президент сосредотачивается именно на ошибках большевиков (которые проводили политику «украинизации Украины») и лишь мельком упоминает ошибочность российской политики на киевском направлении в 90-е и нулевые годы, когда мы занимались не «мягкой силой», а с попкорном сидели и смотрели за тем, как наши американские и европейские партнеры перевоспитывают украинское создание.
Наконец, с государственнической точки зрения с Путиным тоже не поспоришь. Президент прав, говоря, что нужно уважать возникшее у людей желание самоидентифицироваться по-другому — но лишь в том случае, если эта самоидентификация основана на каком-то конструктиве. На сильной экономике, на уникальной культуре, на каком-то созидании — а не на паразитизме за счет соседа, которого еще и обвиняют во всех смертных грехах. И уж тем более если эта самоидентификация не выстроена вокруг проекта «Украина — анти-Россия», в рамках которого создается не самодостаточная украинская нация, а территория-спойлер, искусственный рассадник всего негативного и деструктивного возле российских границ. Рассадник, которым недовольны сами украинцы и который Москва, по словам Путина, терпеть не будет. «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».
И вот тут уже начинаются те самые вопросы. Не к прошлому или настоящему — к будущему. О том, что Россия будет с этим рассадником делать.
Сбить его на взлете не получится — он уже сложился и оформился. Бюрократически — на Украине выстроена русофобская вертикаль власти, в рамках которой штампуются антироссийские решения. Политически — подавляющая часть украинской элиты состоит из профессиональных русофобов. Причем не столько из тех, для кого это средство зарабатывания денег, сколько из тех, для кого это смысл политического существования. Тех политиков, журналистов и общественных деятелей, которых Запад воспитал по своим программам и методичкам в 90-е и нулевые. Наконец, сложился ментально — уже на протяжении нескольких поколений украинским детям вбивают в голову сказки о великой истории украинской государственности и о том, что все проблемы для суверенитета страны идут с Востока, от «Орды». Киевские борзописцы весьма успешно переписывают историю и сакрализируют самые антироссийские моменты (например, «голодомор»). В результате миллионы и миллионы жителей Украины не просто ощущают себя «не Россией», но и принимают концепцию «анти-России». Да, Путин прав: есть и другие миллионы. Те, для кого это неприемлемо, кто в атмосфере царящего на Украине революционного террора боится поднять голову и заявить о себе, однако счет на табло. В том числе и на электоральном.
Учитывая сложившуюся ситуацию, у России есть несколько вариантов действий. Жестких, но необходимых.
Во-первых, быть жестче с украинским населением. Российский президент в статье указывал, что это украинские элиты, а не простые люди довели страну до разрушения экономики и гражданской войны. Что это украинские элиты занимаются внедрением русофобии, а сами жители являются лишь жертвами данной политики. И этот подход хоть и благороден (еще раз напоминаем — Владимир Путин считает украинцев частью большого российского народа, а значит чувствует ответственность за них), но не совсем конструктивен. Хотя бы потому, что поддерживающие (активно или своим молчанием) русофобию элит простые люди не чувствуют негативных последствий этой поддержки. Например, в виде каких-то серьезных российских санкций против Украины, которые затронули бы и простых граждан. Санкций, которые стали бы для них уроком, доказывающим, что русофобия — это не веселая и оторванная от реальной жизни игра, а действие, за которое придется отвечать.
Во-вторых, быть активнее в работе с украинским населением. Демонстрируя ему кнут (в виде ответственности за поддержку или непротивление русофобии), помнить, что нужен и пряник. И не только в виде политики «мягкой силы», которая должна напоминать украинским русским о том, что они все-таки русские. Москва должна помочь самим «миллионам», которым не нравится происходящее в стране, но которые при этом боятся поднять голову, поскольку подвергнутся репрессиям со стороны государства. Стимулировать людей не бояться — в том числе и открытой демонстрацией того, что своих в беде не бросает. А значит, действия украинских властей против русскоязычных и русскомыслящих граждан Украины (в частности, последний закон о «коренных народах») должны вызывать не только «озабоченность» Москвы, но и какие-то действия по демонстрации этой «озабоченности».
В-третьих, обозначить свой подход к территориальному вопросу. В своей статье Путин несколько раз дал понять, что Украина находится на российских землях и что если она хочет стать «анти-Россией», то пусть вернет все то, что ей дала Москва. Если быть точнее, то «уходите с тем, с чем пришли». И это правильная позиция, показывающая, что Россия не только не собирается поддерживать территориальную целостность «анти-России», но и готова если что взять под крыло те земли нынешней Украины, где люди поднимут голову и будут защищать свою «русскость». Причем взять под крыло так, как взяла Крым, а не Донбасс (который вот уже 7 лет находится в подвешенном состоянии). Для того чтобы подкрепить эту идею, было бы неплохо совершить какие-нибудь демонстративные шаги по дальнейшей интеграции Донбасса в Российскую Федерацию.
Да, украинские власти поднимут шум — но пророссийские жители страны сделают выводы. Нужные России выводы.