Сама по себе встреча двух мировых лидеров, прошедшая в довольно конструктивной обстановке, внушает чувство оптимизма. Особенно если помнить, что за последние годы планета несколько раз оказывалась на пороге глобальной ядерной или хотя бы большой европейской войны. Так что основания для того, чтобы быть довольными, у нас есть

Но вот что будет с Донбассом? Ведь и в Киеве, и в Москве, не говоря уже о Донецке и Луганске, ждали, что скажут лидеры по этому вопросу. Какие обозначат направления выхода из кризиса.

Разумеется, было понятно, что за время сравнительно короткой встречи решить все вопросы не получится, да и вообще украинский кризис был далеко не самой главной проблемой, обсуждавшейся в Женеве.

Увы, у меня сложилось впечатление, что стороны не договорились. Не то чтобы вдрызг разругались (повторюсь — украинская проблема была тридесятой в списке), а просто отложили на потом.

Что было буквально сказано?

Оба президента подтвердили, что проблема Донбасса должна решаться путём переговоров на основе Минских соглашений.

Увы и ах, но с тем же успехом они могли вообще ничего не сказать.

В действительности, если уж мы вообще собираемся решать украинский кризис политико-дипломатическим путём (а военный путь — с разделом Украины — просто не обсуждался), то другой альтернативы нет — есть только Минские соглашения. Более того, на них, в общем-то, никто не нападает — все стороны как заведённые повторяют, что альтернативы Минским соглашениям нет и все должны их выполнять.

То есть вопрос не в Минских соглашениях, а в том, кто и как их выполнять-то будет.

Позиция российской стороны заключается в буквальном выполнении соглашений. А по ним все действия должны осуществляться украинской стороной (как государством Украина, так и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, являющихся составной частью Украины).

До последнего времени Украина, США и Германия с Францией настаивали на том, что соглашения должны выполняться Россией — наряду с Украиной, а ещё лучше — в одностороннем порядке. И не важно, что в Минских соглашениях ни слова нет о том, что именно должна делать Россия.

Когда я написал «никто не нападет», пожалуй, погорячился — в резолюции последнего саммита НАТО значилось как раз отрицание Минских соглашений. НАТО считает Россию стороной конфликта, что попросту обесценивает соглашения — в них-то речь идёт об урегулировании внутреннего конфликта на Украине, а не о территориальном споре между странами. Для этого нужны другие соглашения. Однако даже НАТО, против всякой логики и здравого смысла, отрицая Минские соглашения, требует их выполнять.

В общем, вопрос о выполнении Минских соглашений не стоит. Вопрос стоит о том, кто и как будет их выполнять.

По первому пункту позиция России понятна, но и позиция США тоже понятна (кто рулил саммитом НАТО?). Никаких признаков того, что стороны договорись о субъекте выполнения соглашений, нет.

Более того, даже если стороны договорились — что тогда? США могут призвать Украину выполнять соглашения, но приказывать они не будут. И уж тем более не будут принимать мер, чтобы Киев что-то выполнял. Нет, они могут надавить на Зеленского вплоть до полного равноудаления в Ростов, но для решения важных для них задач, а не для урегулирования конфликта.

По второму пункту Путин сделал длинный комментарий относительно предложений украинской стороны, пояснив, что Россия не намерена обсуждать «апгрейд» соглашений. Но есть у меня подозрение, что эта тема в таком объёме на переговорах просто не обсуждалась.

Есть, впрочем, и позитивные сигналы.

Во-первых, не обсуждались какие-то иные форматы, помимо «минского» и «нормандского» (правда, они тоже не обсуждались). То есть США играть более активную (и, очевидно, неконструктивную) роль в переговорном процессе не собираются.

Во-вторых, Крым был упомянут только один раз — Путиным и в связи с переворотом в Киеве. То есть этот вопрос вообще не актуален.

В-третьих, не актуален и вопрос о членстве Украины в НАТО. Это не из заявлений видно (из них как раз видно, что вопрос не обсуждался), а из общего тона — если бы переговоры провалились, тогда бы у Байдена были причины нарушать «красные линии».

В-четвёртых, никак не был упомянут «Северный поток» — вопрос снят с повестки дня, в торге он не участвует.

В чём же робкая надежда? В том, что Донбасс на какое-то время оставят в покое — горячей войны не будет, силком запихивать его в Украину, которая этого вовсе не хочет, тоже никто не будет. Да, это застой и подвешенный статус, как у Приднестровья и Абхазии с Осетией, но это лучше войны. А постепенная интеграция в состав России будет продолжаться своим чередом просто потому, что природа (и политическая в том числе) не терпит пустоты.