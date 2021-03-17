Стоило Юлии Владимировне Тимошенко вспомнить, что «на столе» у «Слуг народа» остаётся её предложение о создании парламентской коалиции, как в очередной раз стартовала экспертная конспирология

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Забавная конспирология. Особенно если учесть, что Юлия Владимировна на большую часть потенциальных вопросов ответила в своём сообщении. Во-первых, предложение сделано не сейчас, а уже давно. И не президенту, а «Слугам народа».

Во-вторых, Тимошенко вела переговоры. Тоже не с Офисом президента, а со «Слугами народа», и тоже не сейчас, а когда-то.

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И что здесь непонятного? Зачем плодить сущности без необходимости? К тому же бессмысленные сущности.

Напомню, что больше года назад, весной 2020 года, олигархический консенсус в лице Коломойского, Порошенко и примкнувшего к ним Медведчука начал давление на Зеленского с целью заставить последнего избавиться от ахметовского премьера Шмыгаля и назначить нового главу правительства, а заодно и новых министров.

Нет, эта троица не составила блок, они даже не координировали действия на регулярной основе. Более того, у них были разные конечные цели.

Коломойский желал видеть премьером кого-то из подконтрольных ему мальчиков. Порошенко хотел сам стать полномочным премьером, опирающимся на парламентское большинство и управляющим не только страной, но и куклой-президентом. Медведчук же рассчитывал на досрочные парламентские выборы (создание коалиционного большинства на базе ОПЗЖ), назначение подконтрольного правительства, а затем перехват президентского поста в ходе либо очередных, либо (что более вероятно) досрочных президентских выборов.

Но первая цель — отставка правительства Шмыгаля и ликвидация монопольного влияния Ахметова на Зеленского — у них была общей, что предполагало определённое совпадение средств и методов борьбы.

Дедлайном добровольного принятия Зеленским отставки Шмыгаля (влекущей по закону отставку всего Кабинета) был объявлен октябрь 2020 года. Иначе президенту обещали горячую осень и намекали, что требование смены правительства и переформатирования парламентского большинства (возможно, при помощи досрочных парламентских выборов) в случае его неуступчивости может превратиться в требование досрочных президентских выборов.

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А дальше начиналась интересная песня. Как показывали соцопросы, два первых места на досрочных выборах должны были занять ОПЗЖ Медведчука и «Европейская солидарность» (ЕС) Порошенко. Также должны были пройти в Раду ошмётки «Слуги народа» и «Батькивщина». Шансы остальных были исчезающе малы, причём тем меньше, чем раньше состоялись бы досрочные выборы.

То есть коалиция должна была формироваться либо вокруг ОПЗЖ, либо вокруг ЕС, а две другие фракции становились потенциальными младшими партнёрами. Причём с высокой долей вероятности, для формирования коалиции хватило бы и одной (любой) из них: либо «Батькивщины», либо «Слуг народа».

В этих условиях, когда досрочные выборы казались неизбежными, а последующая расстановка сил — прозрачной и понятной, предложение Тимошенко было вполне разумным. Она предлагала «Слугам» объединиться с «Батькивщиной», чтобы избежать конкуренции. В таком случае ни Порошенко, ни Медведчук не могли бы на переговорах о коалиции играть на понижение, пользуясь разобщённостью малых фракций. Наоборот, «Слуги» и «Батькивщина» в одной коалиции обладали бы «золотой акцией» и могли бы поиграть на понижение с ОПЗЖ и ЕС — пусть посоревнуются между собой за благосклонность необходимого им партнёра, идя на дополнительные уступки.

Договориться между собой Порошенко и Медведчук не могли априори, они опирались на диаметрально противоположные слои электората, и такой противоестественный союз привёл бы к взаимной аннигиляции их электоральной поддержки. В иной ситуации можно было бы на это плюнуть. Но после 2014 года не вызывало сомнений, что вооружённые нацисты в случае «широкой коалиции» Порошенко/Медведчука потребуют новых досрочных парламентских выборов и Зеленский радостно им уступит, чтобы избавиться от опасных конкурентов. А выборы предавшие своих избирателей партии на сей раз проиграют. Так что договариваться о коалиции обеим партиям-лидерам можно было только с тандемом «Слуг» и «Батькивщины».

Поставив оппонентов в безвыходную ситуацию, Тимошенко собиралась потребовать для себя пост премьера (очевидно, и какие-то ещё места в правительстве). Партия, являвшаяся формальной основой коалиции, должна была получить половину Кабмина и должность председателя Верховной Рады для своего лидера. «Слугам» могли щедро отсыпать должности ничего не решающих вице-премьеров (за исключением первого вице-премьера) и, возможно, пары министров. К тому же за Зеленским сохранялся президентский пост, однако возможностей у него становилось значительно меньше. Коломойский оставался вне игры, Ахметов из игры выводился. Полученные коалиционерами должности должны были обеспечить работающую систему сдержек и противовесов. Ни одна из политических сил коалиции не могла провести любое решение самостоятельно. Требовалась поддержка как минимум второго коалиционера. В принципиальных же случаях необходим был консенсус всех троих.

Схема красивая и могла сыграть. Неизвестно, с кем из «Слуг» конкретно Тимошенко вела переговоры, но на личных контактах с Зеленским даже она не настаивает. То есть вопрос прорабатывался на весьма предварительном уровне.

К началу 2021 года всё изменилось. Посольство США, тесно работающее с «соросятами», которые, в свою очередь, опираются на Ахметова и Пинчука, решило, что тимошенковская схема слишком сложна, требует согласования слишком многих интересов и в сложившейся на Украине критической ситуации не обеспечивает оперативного реагирования на постоянно возникающие кризисы. Проще пойти навстречу той части окружения Зеленского, которая предлагала разрешить внутриполитический кризис переходом к открытой террористической диктатуре президента, опирающегося на СНБО.

Эксперт сказал, как Порошенко и Тимошенко воспользуются атакой на Медведчука © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

А Юлия Владимировна решила напомнить, что она его не дезавуировала. Во-первых, по мере неизбежного усиления давления на олигархов будет усиливаться и их сопротивление.

Во-вторых, позиции президента как укрепились, так и просядут, рейтинг в очередной раз спикирует, и ему вновь понадобится поддержка.

В-третьих, в условиях разворачивающегося террора не мешает напомнить о своей лояльности. Если ничего не перепадёт, то хоть душить сильно не будут.

Рискует ли Юлия Владимировна, публично связывая своё имя с непопулярным Зеленским? Минимально. Можно подумать, Порошенко, Коломойского или Ахметова любят намного сильнее, чем несчастного клоуна. Да и живут украинские политики по традиции одним днём, причём позавчерашним.