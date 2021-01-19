Огласив новогоднее поздравление в кругу новой группы сторонников в лице малолетних детей, Зеленский вряд ли остался доволен. Шансов дождаться в президентском кресле, когда они, обретя право голоса, проголосуют за него, у главного «слуги народа» нет. Мало вариантов на сохранение позиций и у остальных «слуг». Украине от этого не легче

Каскад новогодне-рождественских праздников иссякает, святки-2021 приближаются к завершению, еще немного, еще чуть-чуть, и обыденная жизнь возобновится в полном, хоть и, конечно, сильно подправленном пандемией, объеме и виде. Своим чередом двинется дальше вместе с другими сферами жизни в Украине и политический процесс. Только вот исходные позиции его участников после промежуточного финиша и в канун рестарта не остались прежними, и это обстоятельство дает основания полагать, что первые два-три месяца нового года могут пройти бурно, внеся существенные коррективы в привычные политические расклады и систему власти.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С тех пор, как кто-то очень добрый и богатый перестал стимулировать социологические компании к завышению показателей Владимира Зеленского и «Слуги народа», они — показатели — неумолимо поползли вниз.

Поддержать уровень доверия избирателей к себе практическими делами ни главный «слуга», ни его партийные и офисные соратники оказались не в силах. За что они ни возьмутся в деле управления страной и продвижения национальных интересов, везде, как говорят в народе, «золотые вербы растут». То есть или не получается вообще ничего, или же получается нечто такое, что не лучше, а хуже того, что было раньше. Горе то ли от ума, то ли, наоборот, от глупости.

Две главные темы 2020 года, со страшной разрушительной силой ударившие по рейтингам президента и связанного с ним партийного проекта, это, с одной стороны, резкое падение уровня жизни большинства населения, с другой — более чем очевидное проявление критической зависимости власти от внешнего контроля и регулирования.

Важнейшую роль сыграла также тема Донбасса, точнее отсутствие продвижения к миру и урегулированию конфликта, сопровождающееся перманентным уклонением Зеленского от объективной оценки ситуации и своей неспособности с ней справиться. Сказать украинцам что-то внятное и содержательное по поводу того скорого и справедливого мира, который он обещал в ходе своей избирательной кампании, президенту сегодня нечего. Совсем нечего, ну, если, правда, не принимать в расчет усиленные меры по прекращению огня, действующие с 27 июля. Это успех. В остальном же провал. Не остается ничего другого, как выдавать себе и другим за хорошие новости по теме конфликта телефонное общение с Ангелой Меркель. Именно так поступил Владимир Зеленский, записав 15 января в Twitter: «Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе». К большому сожалению, кроме координации, похвалиться президенту нечем.

Петр Порошенко тоже не был самостоятелен, тоже зависел от американцев и от Европы, но от широкой публики этот факт долго умело утаивал. В случае с Зеленским тайное стало явным, и марионеточный характер «зеленого» режима, проявившись во всей его пошлой «красе», наглядно продемонстрировал, что от государственного суверенитета Украины в канун 30-летия провозглашения независимости не осталось и следа.

Зеленский и Порошенко в борьбе за допуск ко двору Байдена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проявить любовь к людям на фоне обнищания очень многих из них «слуги» попытались, изобразив заботу об их здоровье. Благо для власти, грянула пандемия, и тема охраны здоровья выдвинулась на первый план. Увы, и тут не склеилось. Работу по противодействию распространения COVID-19 и защите населения правительство с треском провалило, и это тоже стало фактором утраты остатков народного доверия президентом и его политической силой. «Единственным результатом недолокдауна в Украине будет полная, окончательная девальвация власти», — написал киевский блогер Евгений Черняк. С таким выводом трудно не согласиться. Особенно в части «окончательности» утраты властью остатков доверия и уважения.

Абзалов рассказал, как Зеленский «закопает» свой электорат с востока Украины © пресс-служба президента Украины Елизавета Ясько пострадала из-за романа с Михаилом Саакашвили. Ее коллега Александр Дубинский — из-за того, что позволил себе косо глянуть на американского дядю. Это два примера из свежайшей ленты плохих для «слуг» политических новостей. За минувший год таких примеров набралось столько, что людей, сохраняющих хотя бы относительно положительную репутацию, в рядах президентского «полка» практически не осталось. Рекрутировать же новых бойцов Зеленскому по сути дела неоткуда: партийные лифты выносят наверх с каждым разом все более и более сомнительных персонажей, социальная база «слуг народа», и без того не ахти какая широкая, за время их пребывания у власти сузилась до предела.

Огласив новогоднее поздравление в кругу новой группы сторонников в лице малолетних детей, Зеленский вряд ли испытал удовлетворение. Других у него к началу третьего года президентства не осталось, шансов же дождаться в президентском кресле, когда сегодняшняя детвора, обретя право голоса, проголосует за него, у главного «слуги народа» нет.

Мало вариантов на сохранение позиций и у других «слуг». Политический проект, вынесший их на гребень славы и успеха, исчерпался. Впереди — только «пыль да туман» в виде то ли нового «майданного» поворота-переворота, то ли досрочных выборов. Для начала — парламентских. Украине от этого, увы, не легче.