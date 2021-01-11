События в США жестко ударят по правам и свободам во всех странах мира

Тимофей Милованов — советник главы Офиса президента Андрея Ермака и бывший министр экономического развития Украины — воплощает в жизнь антиутопию Джорджа Оруэлла.

Британский писатель описывал тоталитарное общество, живущее по принципам лицемерия и абсурда: «война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила». А украинский неолиберальный чиновник считает политическую цензуру свободой, если речь идет о правильной цензуре, в интересах защиты демократии и прогресса.

«Сегодня цензура стала неотъемлемой частью свободы слова. Те, кто манипулируют, создают фейки и альтернативную реальность, могут и должны быть заблокированы. Свобода слова — это о разнообразии идей, о критике, об альтернативных взглядах и интерпретации фактов, но не о лжи, конспирологических теориях, и «фактах» которых не было», — написал Милованов у себя на «Фейсбуке», комментируя блокировку аккаунтов Дональда Трампа.

Причем эта фраза поразила своим цинизмом даже украинских блогеров, давно привыкших ко всякому двоемыслию.

Впрочем, Милованов всего лишь описывает давно существующую реальность постмайдановской Украины. В стране победившего достоинства жестко зачищают мнение оппонентов, представляя его манипуляциями и фейком. И в то же время дают зеленую улицу националистической риторике ненависти, которой буквально сочатся патриотические телеканалы и сайты.

Смотрящими за украинским «Фейсбуком» назначены открытые друзья ультраправых, а потому нацисты могут публиковать в соцсетях практически все, используя их для травли своих врагов. В то время как антифашистских блогеров могут отправить в бан за фотографии с факельного шествия сторонников Степана Бандеры или по другим надуманным поводам, демонстрируя к ним ничем не скрываемую предвзятость. Капитолийский погром. Штрихи к портрету нового мира © кадр из видео телеканала Fox News

Однако славословия в адрес американской цензуры звучат сейчас не только из Киева. В подобном ключе высказываются практически все лидеры мнений в постсоветском либеральном сообществе. Так, блокировку каналов Трампа активно поддерживает белорусский телеграм-канал NEXTA, потому что его хозяева стараются угодить новой администрации в Вашингтоне.

Хотя эти же самые люди пламенно выступают за свободу слова в Белоруссии, критикуя Лукашенко за попытки заблокировать оппозиционные каналы и сайты.

Не отстают и рукопожатные политики из Москвы.

«Нельзя вести дискуссию о «свободе слова в соцсетях», до такой степени игнорируя контекст. Твиттер терпел Трампа больше десяти лет со всеми его выходками, и только когда тот устроил вооруженный мятеж и погибли люди, вынес ему предупреждение… Трамп и его кодла устроили вооруженный мятеж и попытку узурпации власти, проиграв выборы. Вот это надо обсуждать. А вы обсуждаете твиттер и «свободу слова»… Можно, знаете, тоже вот устроить визг, как жестоко и внесудебно расправились с Каддафи или Чаушеску. Надо было так? Наверное нет. Буду я по этому поводу возмущаться? Вы знаете, нет. Есть такое слово: «Допрыгались», — пишет на «Фейсбуке» Владимир Милов, один из ближайших соратников Алексея Навального.

Он почему-то не боится, что слово «допрыгались» может вернуться к его соратникам бумерангом, если российские власти начнут разбираться с оппозиционерами по примеру своих визави из США.

«Бан Трампа не имеет никакого отношения к свободе слова. Свобода слова — это право высказывать свои убеждения без опасения государственного преследования. Но никому не даровано право писать в твиттер, это частная организация которая может, но не обязана предоставлять площадку», — вторит ему в «Твиттере» Максим Кац, который столько раз выступал против цензуры в Белоруссии и России.

А теперь пытается обосновать ее с помощью иезуитской риторики в духе «хозяин — барин».

«Про двойные стандарты либералов относительно «свободы слова» не высказался только ленивый. Когда цензуру вводит государство — это ужас-ужас цензура, а когда транснациональная корпорация, владеющая социально значимым сервисом, — это другое, вы не понимаете. Итого, демократичные свободолюбцы лишний раз доказали, что они очень даже за ничем не стеснённую диктатуру корпораций. По-научному это называется «фашизм», — говорит об этом левый активист Александр Батов.

И действительно, массовые блокировки инакомыслящих, которые развернулись в крупнейших мировых соцсетях после погрома американского Капитолия, приоткрывают для нас контуры нового тоталитаризма, накрывшего своей тенью цифровое будущее человечества. Об этом говорят сейчас многие левые интеллектуалы, несмотря на открытую враждебность к Дональду Трампу.

«Хотя нанесенный ущерб был незначительным, он дает им повод для введения беспрецедентной политической цензуры. Весьма вероятно, что за этим последует введение масштабного «антитеррористического» законодательства. Если в настоящее время объектом цензуры являются правые критики американского истеблишмента, можете быть уверены, что она будет расширена», — говорит об этом известный теоретик в области искусственного интеллекта Пол Кокшотт, который демонстративно завел вчера аккаунт на российском «ВКонтакте».

Массовые блокировки в американских сетях касаются каждого жителя нашей глобальной деревни, поскольку мы привязаны к ним своими аккаунтами и являемся потенциальными мишенями подобного произвола. Больше того, события в США с неизбежностью спровоцируют глобальную волну цензурных ограничений. Правительства разных стран мира сразу же приступят к системной зачистке и блокировке оппозиционных ресурсов, ссылаясь на действия против Трампа, как на прецедент, который легитимизирует и оправдывает политическую цензуру: «раз можно им — значит можно и нам».

Об этом уже заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, демонстративно отказывая в доверии социальным сетям из США. А Китай давно отгородился от чужих информационных потоков Великим файрволом — причем этот барьер дополнится системой «социального рейтинга», позволяя ограничивать в правах нелояльных граждан. Цензура в действии. Минэкономики Украины разделило журналистов на своих и чужих © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Украина наверняка будет следовать в фарватере подобных тенденций. Страна, где уже несколько лет блокируются вражеские социальные сети, почтовые сервисы, поисковые устройства и тысячи оппозиционных ресурсов, уже в ближайшем будущем получит новый репрессивный закон, который позволит забанить любой неугодный сайт — без всяких решений суда, по одной прихоти власти. И эта перспектива пугает сейчас даже самых пламенных патриотов.

Последствия внутренней борьбы в США будут иметь самые драматичные результаты, которые пока что кажутся многим нереальными фантастическими страшилками. Всемирная сеть превратится в тщательно отгороженные друг от друга загончики, где терпят только своих. И это будет выдающимся историческим достижением сторонников неолиберального капитализма.

Они столько лет обещали человечеству открытое общество, а в итоге свели все к репрессиям против его врагов. Воплотив эту политику в циничных словах о том, что цензура — это свобода.