Либертарианские чиновники хотят официально превратить женщин в товар

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в очередной раз одобрительно высказался о легализации проституции. По его мнению, государство может официально зарабатывать на секс-бизнесе, взяв его под свою отеческую опеку и обеспечив специально разработанными законами.

«Я уже говорил несколько месяцев назад, что если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом «рынке», то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение», — заявил главный украинский полицейский.

Тема легализации проституции постоянно поднимается в стране победившего достоинства — как при Петре Порошенко, так и при сменившем его Зеленском. Еще пять лет назад депутат от «Самопомощи» Андрей Немировский внес в Верховную Раду Украины проект закона «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений». Этот законопроект тоже предусматривал легализацию секс-бизнеса «по европейскому образцу». Причем лоббисты легалайза обещали стране огромный доход от детенизации рынка сексуальных услуг, считая, что это принесет стране серьёзные иностранные инвестиции и приведет к росту туристического потока. Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Однако Порошенко в последний момент отказался от поддержки непопулярной в обществе инициативы, которая угрожала окончательно утопить его проседающий рейтинг, и у правящей коалиции не нашлось достаточного количества голосов в поддержку «закона о таиландизации Украины». Поэтому о легалайзе вспомнили уже после прихода Зеленского, когда в правительство вошла молодая команда либертарианских чиновников-грантоедов. Они сразу объявили приоритетом легализацию сексуального и игорного бизнеса, а также рынка марихуаны. Причем первая часть этого плана была выполнена нынешним летом — после успешно одобренной легализации украинских казино.

Сразу после этого власти заговорили о проституции. Об этом высказалась Галина Третьякова — глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, одиозная депутатка, которая попала в громкий скандал после пространных размышлений на тему стерилизации бедных. Третьякова прошла в парламент по списку «Слуги народа» и быстро получила репутацию главной рыночной фундаменталистки Верховной Рады. Именно она представила в прошлом году проект антисоциального Трудового кодекса, публично обещая «наезжать на права и дискриминировать наемного рабочего. А затем предложила набирать государственных служащих исключительно из числа отслуживших атошников — с опытом войны за плечами.

«Секс-индустрия — это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организует, так называемые сутенеры, работают в «черной» части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги… Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать», — заявила Третьякова в интервью одному из украинских изданий. После чего тему сразу же подхватили на ток-шоу дружественных для власти телеканалов. Там объясняли, что легализация принесет украинцам исключительно благо, и поливали грязью «ретроградных совков», которые противятся намерениям официально превратить женщин в товар.

Государственная пропаганда старательно занимается в этом случае нормализацией ненормального. Точно так же, как это было в ситуации с заробитчанами, когда провластные СМИ в буквальном смысле рекламировали трудовую миграцию из Украины, чтобы избавить деиндустриализованную страну от «лишних» рабочих рук, снизить социальное напряжение и обеспечить валютные переводы из-за границы. Несмотря на то что массовый исход молодого трудоспособного населения гарантирует экономическую и демографическую катастрофу и уничтожает пенсионную систему страны. Сторонники легализации секс-бизнеса тоже называют его совершенно обыденным явлением, на котором нужно и должно обогащаться. И направляют в это русло общественную дискуссию, как призывает к этому главный нацполицейский Украины Клименко.

«Нас пытаются убедить в том, что сутенерство и проституция — это в общем и целом нормальная предпринимательская деятельность. Вот бы еще государству долю с этого бизнеса получать. И тогда можно будет прямо заявить, что любой труд почетен. Легализуют, а через пару лет и в школах примутся рассказывать, что женщина имеет право распоряжаться собственным телом. Да и вообще легальная проституция — это по-европейски.

Что там у нас по части безработицы? А в малых населенных пунктах? А на окраинах? Подозреваю, что в ближайшие годы ситуация не улучшится, а вовсе даже наоборот. И государство, официальным представителем которого является глава Нацполиции, толсто намекает гражданам, что бюджет сам собою не наполнится. А полномочия сутенеров, надо полагать, делегируют полицейским? Ребята привыкли работать на свежем воздухе. Будут следить, чтобы «мальчиков и девочек не обижали», а права клиентов не нарушали. Почему бы и нет, если все законно?» — пишет об этом известный украинский юрист Максим Могильницкий.

Впрочем, на самом деле в Европе давно прослеживаются обратные тренды. Большинство государств Европейского Союза взяли курс на борьбу с проституцией — в основном через политику криминализации клиентов, которые пользуются услугами секс-работниц. Это хорошо заметно на примере Германии — спустя двадцать лет после легализации правительство сворачивает этот рынок, воспользовавшись для этого последствиями пандемии, которая оставила без работы множество проституток, включая девушек из Украины. Немцы массово закрывают публичные дома, которые одновременно служили для множества секс-работниц жильем, так что знаменитый портовый квартал в Гамбурге практически лишился сейчас своего сомнительного колорита. При этом в Германии считают, что ликвидация рынка секс-услуг снизит уровень преступности, а сутенеры прекратят использовать занятых на нем девушек, что поможет им уберечь здоровье и жизни. Задерживают автоколоннами: Германия массово высылает из страны украинских нелегалов © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Украинцам не говорят о главном — единственным результатом легализации проституции станет масштабное расширение рынка секс-услуг, в который с неизбежностью втянут еще больше молодых и бедных украинок, страдающих от безработицы и отсутствия жизненных перспектив. А это поспособствует дальнейшему росту тесно связанных с проституцией наркоторговли и криминала. Сексуальная эксплуатация женщин будет официально признана нормальным явлением, хотя речь идет о легальном насилии над женщиной, которое ни в коем случае не является «обычной работой» и всегда приводит к физическим и психологическим травмам.

Либертарианские чиновники хотят официально превратить женщин в товар, в выгодный бизнес под «крышей» у коррумпированной «пилиции». Но реализация этой инициативы еще на один шаг приблизит Украину к тяжелейшей по своим последствиям катастрофе.