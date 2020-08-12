Сценаристы, писавшие план мероприятий для белорусского майдана, вне всяких сомнений, рассчитывали повести протестные акции по украинскому варианту. Они, по всей вероятности, считали его универсальной формулой, которая гарантирует успех и падение ненавистного режима

О том, что опыт Украины просто бездумно копировался, говорят те средства, которые использовали протестующие в стычках с ОМОНом. В первую же ночь в силовиков полетели бутылки с зажигательной смесью, заполыхали шины, участники акции пытались возводить баррикады из мусорных баков, все ларьки и стены домов в Минске покрылись протестными граффити. Не правда ли, до боли знакомые аксессуары.

Притом что подобное насилие совсем не характерно для Белоруссии. Белорусы вообще мягче и законопослушнее украинцев, тем более тех, кто в 2013-14 годах приехал в Киев из западных областей. То есть в основание проекта «Лукашенко на выход!» был положен не совсем верный расчет. В первый же день представители оппозиции стали говорить о том, что начался переход сотрудников ОМОНа на сторону протестующих, а в маленьких городах милиционеры складывали щиты на землю, отказываясь избивать людей. Но это скорее предвосхищение событий, которые должны были происходить в соответствии с логикой украинского Майдана. Единственный способ политического выживания для Александра Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Известно, да и то предположительно, лишь об одном случае, когда омоновец написал заявление об увольнении, мотивируя свое решение нежеланием участвовать в подавлении протестов силой. Отказ милиции применять силу имел место, но это объясняется не сверхлояльностью силовиков и их поддержкой протеста, просто в небольших населенных пунктах, где все друг друга знают, не так просто начать махать дубинкой. Избивать незнакомых тебе людей — одно дело, и совсем другое — поднять руку на того, с кем знаком много лет и, может быть, даже рос в одном дворе.

В целом же канва событий сразу стала отклоняться от украинского варианта. Прежде всего потому, что Лукашенко — не Янукович. В отличие от экс-президента Украины белорусский правитель стал действовать немедленно и максимально свирепо. А белорусский ОМОН оказался идеально отлаженным для разгонов и жестоких избиений механизмом. Никаких сомнений в своем праве беспощадно колошматить протестующих белорусские силовики не испытывали и не испытывают. Более того, складывается ощущение, что ими движет настоящая ненависть к участникам протеста.

Массовые задержания (а за насилие в отношении сотрудников МВД можно схлопотать серьезный срок) и избиения привели к тому, что на третьи сутки протест начал выдыхаться. Всего задержанных сейчас, по официальным данным, около 8000. Есть еще один момент, разрушивший замыслы анонимных организаторов, — это отключенный в воскресный вечер по всей стране интернет. Вновь появился он только на третий день. Белорусский протест был куда более спонтанен, нежели украинский, поэтому организован он на порядок хуже. Учитывая, что подавляющее большинство вышедших на улицу — молодые люди в возрасте до 30 лет, отсутствие возможности координировать свои действия в сети лишило их всяких средств связи.

Уже абсолютно очевидно, что Лукашенко сбил первую волну, восстановив против себя множество граждан страны. Но и оппозиция у населения никакого восторга не вызывает. Во-первых, как говорят в эти дни люди, опрашиваемые журналистами, у нее нет никакого плана действий в случае прихода к власти, она протестует под единственным лозунгом «Лукашенко вон!». Во-вторых, то, что протестующие прибегли к насилию, тоже не добавляет им симпатий простых белорусов. В этой ситуации, что называется, «оба хуже».

Чем все это закончится для Александра Григорьевича, предугадать сложно. Очевидно, что, несмотря на спад протеста, сами протестные настроения не испарились. Те 20 тысяч человек, которые участвовали в акции, отступили перед лицом преобладающей силы и будут ожидать своего часа. Следующий майдан не за горами. Исходя из того, что у задержанных и избитых есть друзья и родственники, стоит ожидать, что количество недовольных в следующий раз может оказаться существенно выше. В каждом следующем столкновении будет участвовать все большее количество людей и, соответственно, силовиков. А силовой ресурс не бесконечен. Как спасти Белоруссию от Майдана? О технологиях протестов и их перспективах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

У Лукашенко есть единственный способ легитимировать свой последний срок у власти, о чем в эти дни говорят многие эксперты и политики. Ему надо срочно заводить свою страну в Россию, чтобы переложить значительную долю ответственности за поддержание порядка уже на РФ. Это сильно изменит ситуацию. Не то чтобы российскому спецназу придется разгонять белорусских несогласных, у последних сменится мотивация. В новых условиях они должны будут требовать ухода Путина, который поддержал Лукашенко в интеграционном проекте. Совсем не факт, что к российскому правителю молодые белорусы испытывают столь же сильные негативные чувства, как к собственному.

Пока в ожесточенных столкновениях погиб только один человек. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть достаточно мрачные перспективы, когда каждый следующий майдан окажется куда ожесточенней и кровавей предыдущего. В этот раз несогласных удалось запугать. Но дальше потребуются куда более жесткие меры, чтобы разгонять осатаневших протестующих. Крови не избежать. Политические последствия в этом случае для Лукашенко ужасны и необратимы. Именно поэтому Александру Григорьевичу надо срочно приниматься за дело и раздувать пары интеграционного тепловоза. Только кардинально поменяв свою страну, сделав ее частью общего с Россией государства, он сможет хотя бы немного списать свои старые грехи, растворив их в общем белорусско-российском пространстве.