В годину испытаний, когда на кону стоит вопрос собственного выживания, народы и государства проявляют свои глубинные качества и мобилизационные возможности. Материал, из которого сшита лоскутная Украина, таких возможностей не предоставляет

Конечно, можно сослаться на общее количество невзгод, которые одновременно обрушились на молодое украинское государство, однако есть объединяющая их черта — самоубийственный абсурд происходящего. Он охватывает широчайшие круги общества: от детской доверчивости самого народа до поразительней близорукости олигархата. Казалось бы, если вы все кормитесь с Украины, её природных ресурсов, с самого факта её существования, то должны беречь и холить её как зеницу ока, как добрый хозяин своё стадо, как солдат боевое оружие.

Но последние почти тридцать лет Украину непрерывно разворовывали, уничтожали отечественную экономику, сознательно натравливали «титульных» на «нетитульных» и т.д. Это стало привычным стилем жизни, сутью политики, условием выживания. Потому с большой долей уверенности можно предположить, что подобный беспорядок дел будет сохраняться и далее. Ему не сможет помешать ни убийственная пандемия, ни гражданская война, ни Бог, ни чёрт. Родина на продажу. Пир во время майданной чумы © Facebook, Айварас Абромавичус | Facebook, Айварас Абромавичус | Перейти в фотобанк

Однако, как ни странно, хаос является залогом дальнейшего существования Украины как некоего государства с собственными атрибутами. Никто из соседей не захочет брать на себя ответственность за полностью разбалансированное общество и его сумасшедшую квазиэлиту, которая даже в разгар убийственной эпидемии привычно швыряет миллиарды на ветер. «В бюджете нашлись и 1,5 миллиарда гривен на общественное телевидение и 460 миллионов на патриотическое кино, и 65 миллионов на Институт национальной памяти, и 35 миллионов на музей майдана, — пишет известный одесский журналист Юрий Ткаченко. — На скорую помощь ("развитие системы экстренной помощи") во всей стране они миллиард выделяют, а на телевидение — полтора… Или вот, моё любимое: 70 миллионов на современный биатлонный комплекс в Яремче. Биатлонный комплекс, Карл! В Испании ледовые дворцы под хранение трупов забирают, а эти биатлонные комплексы строят на последние деньги».

Зачем иностранным правительствам (а деление мира по государственным границам после пандемии коронавируса только усилится) нужно содержать сборище сумасбродов, которые почему-то считают себя очень хитрой и ловкой нацией. Даже в то время, когда их собственную столицу от радиоактивного смога защищает лишь кучка сражающихся с лесными пожарами в Чернобыльской зоне служивых людей, «лучшие люди города» — от Авакова и Порошенко до рядовых «активистов» — более всего заняты защитой полусумасшедшей Тани Черновол. Я уже не говорю об оставшемся без внимания письме бывших директоров АЭС, которые безуспешно пытаются привлечь внимание общественности к необходимости срочной модернизации украинских ядерных реакторов, — финансирование «патриотического кино» куда важнее.

«Девять дней идет тушение возгораний в чернобыльской зоне, привлечено около 379 человек и 100 единиц техники (в том числе 3 самолета и 2 вертолета). Про это возгорание написали в NASA, так как его видно из космоса… — взывает к соотечественникам киевский юрист Денис Федотов. —Почему не ставите аватарки в поддержку родных украинских пожарных и спасателей? Почему не организуете фонды, люди остались вообще без жилья, или вы думаете, пожарные и спасатели укомплектованы у нас по полной? А где защитники животных, или вы думаете, в наших лесах нет животных? Где ваши рефлексии по этому поводу? Или австралийские коалы вам ближе?» Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP

А где массированная помощь от украинской диаспоры, которая так любит поучать, когда и что праздновать на Украине? Где американские самолеты — не с оружием, а с медицинским оборудованием и медикаментами? Где обещанный Польшей сжиженный газ вместо российского, после того как выяснилось, что и свободных мощностей у поляков для перекачки не имеется?

Единичные призывы разумных людей тонут в потоке псевдофронтовых сводок о сражениях с «русскими войсками», националистическим бредом в украинских СМИ, новостями об альянсе господ Зеленского и Порошенко. Последнее, кстати, тоже является отличной иллюстрацией логики самоубийцы — политического самоубийцы Владимира Зеленского. Вступить в союз с грабителем украинского народа, против которого проголосовали более 70% украинских избирателей, ради того, чтобы по дешевке распродать украинскую землю. Это не Зеленский стал приговором Порошенко (как он пафосно обещал на предвыборных дебатах), а ровно наоборот: Порошенко стал приговором Зеленскому. Реальная власть действующего президента рассыпается в труху, и его дальнейшая судьба интересна скорее продюсерам телесериалов.

В исступлённом грабеже угадывается желание чиновного Киева и набившихся в него приезжих карьеристов продолжать насиловать полумертвую Украину на небрежно расстеленных патриотических лозунгах. Если не брать вариант диктатуры или радикального иностранного вмешательства, изменение внутренней повестки дня возможно лишь через резкое усиление роли местного самоуправления, которое Киев сейчас сознательно третирует и лишает финансовых средств (потому что кормовая база самого Киева в разгар кризиса сокращается).

Врагов у местного самоуправления много: пирующий во время чумы всевластный Центр с его репрессивными функциями и каркасным олигархатом; служащие иностранным хозяевам многочисленные бактериальные виды соросят; банды неонацистов и национал-интеллигенция, исстари являющаяся аналогом кучеров и проституток, которых каждая новая власть не трогает, поскольку кто-то должен её обслуживать. Школьные онлайн-уроки (с рассказами об омываемой Атлантическим океаном Австралии, антарктическими белыми медведями, ошибками в элементарном вычитании) наглядно продемонстрировали стране интеллектуальный уровень новой национал-образованщины. Все их пропагандистские камлания о «единой Крайине» являются ширмой, за которой происходит бесконечное измывательство над страной.

При этом на Украине пока остаются несколько политических центров, которые могут генерировать собственные идеи, а также имеют влиятельную региональную элиту. Надо отказаться от идеи спасать всех без разбора: многолетняя практика показала, что устремления центрального правительства (как и возбужденной майданщиками толпы) исключительно самоубийственны. А опыт прошедшего года показал, что изменения в Центре — даже на уровне президентского кресла — почти ничего не меняют.

Следовательно, истинные изменения не только вопрос грядущих местных выборов, но и активной, наступательной позиции местного самоуправления, в частности, Ассоциации городов Украины. А также осознания региональной элитой того упрямого факта, что центральная власть не только тянет их в финансовую пропасть, но и подвергает смертельному риску деструкции.

Возращение к местному самоуправлению украденных у него денег и полномочий, существенное усиление его внешнеэкономических и внутриполитических возможностей — единственный способ нормализовать жизнь хотя бы в локомотивных регионах украинского государства. Настоящая власть должна быть ближе к людям не только декларативно, но и географически. Тридцать лет вполне достаточный срок, чтобы в этом, наконец, убедиться.