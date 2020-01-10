Беспорядки в Абхазии развиваются по многократно использованной схеме, хотя на сей раз дело не ограничилось только выражением недовольства и требованиями отставки президента Рауля Хаджимба

Представители оппозиции взяли приступом и удерживают до сих пор здание администрации президента республики. Протестующие вскрыли оружейную комнату, и хранившееся там стрелковое оружие сейчас находится у них на руках. Впрочем, еще вчера среди митингующих были вооруженные люди.

Парламент, собравшийся в экстренном порядке на внеочередное заседание, большинством голосов поддержал требования оппозиции и призвал Хаджимба сложить с себя полномочия. Президент уходить в отставку отказался, заявив, что все вопросы должны решаться за столом переговоров, которые, по всей вероятности, пройдут уже завтра.

Однако крайне сомнительно, что сторонам удастся договориться о преодолении политического кризиса. Оппозиция настроена добиваться ухода Хаджимба с поста главы Абхазии, поскольку она не признает итоги президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Их пытается опротестовать в Верховном суде ближайший конкурент победителя Алхас Квинициня, набравший всего на процент с небольшим голосов меньше, чем Хаджимба. Первым решением суд подтвердил результаты голосования, однако из-за отставки одного из судей иск будет рассматриваться повторно.

Абхазское общество расколото еще с начала 90-х годов, когда политическая элита разделилась на сторонников первого президента Владислава Ардзинба и уступившего ему в президентской гонке Александра Анкваб, который, впрочем, дождался своего часа и возглавил республику в 2011 году. В 2014-м ушел в отставку, освободив место для «ставленника Москвы» Рауля Хаджимба, который во время избирательной кампании основной акцент делал на доверительных отношениях с руководством России, в частности, с Владимиром Путиным.

То, как распределились голоса на последних выборах, ярко демонстрирует, что сторонников независимости Абхазии, выступающих против чрезмерного сближения с Москвой, в республике ничуть не меньше, чем сторонников интеграции с Россией. Но это глубоко второстепенная проблема политической повестки. Несмотря на то что в советские времена Рауль Хаджимба был кадровым сотрудником КГБ, его сложно назвать сторонником радикальных мер по наведению порядка. За то время, пока он находится у власти, криминальная обстановка существенно ухудшилась. В ноябре прошлого года в Сухуми произошла перестрелка, один из участников которой оказался бывшим охранником президента. Собственно, собравшиеся вчера на митинг в первую очередь протестовали против ухудшения криминогенной обстановки.

Внутри абхазского общества нет сейчас глубоких политических противоречий, поскольку нет новой политической повестки, которая пришла бы на смену прежней, сформированной еще в начале 90-х годов прошлого века. Тогда непризнанная республика была объединена идеей добиться полной независимости от Грузии. Август 2008 года раз и навсегда закрыл этот вопрос. Никаких свежих концепций, которые помогли бы изменить политическую атмосферу, с тех пор не появилось. В этой области царят уныние и стагнация. Именно поэтому поводом для массовых протестов становятся, казалось бы, второстепенные факторы. На самом деле люди устали от неопределенности, отсутствия перспектив развития и в общем ситуации углубляющего безвластия.

Сложно точно предугадать, чем закончится нынешний кризис, но, судя по тому, как далеко зашли протестующие, они не готовы договариваться с действующей властью. Наиболее вероятным исходом нынешнего противостояния все же станет отставка Хаджимба и перевыборы. В свое время Александр Анкваб сделал такой выбор по единственной причине — не допустить столкновений между своими сторонниками и оппонентами. Республика долгие годы находится во власти одной фобии — здесь боятся даже намека на перспективу гражданской войны.