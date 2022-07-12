В частности, на Украину приехали наемники из большинства стран Европы, в том числе из Германии, Франции, Британии, Италии, из стран Южной и Северной Америки, включая США и Канаду, из стран Азии, включая Японию и Южную Корею, из многих стран Африки. Всего около 7,1 тысячи наемников.
Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации оттуда прибыло 1835 наемников, из них 544 были уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.