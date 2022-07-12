С начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ

В ДНР ликвидированы польские наемники - Минобороны © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации оттуда прибыло 1835 наемников, из них 544 были уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.

В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.