Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине
14:32 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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С начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ
Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации оттуда прибыло 1835 наемников, из них 544 были уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.