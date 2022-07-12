https://ukraina.ru/20220712/1034342199.html

Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине

Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине

С начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ

2022-07-12T14:32

2022-07-12T14:32

2022-07-13T11:11

новости

украина

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В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными.Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.

/20220625/1034229243.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина