Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине
Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине
С начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ
2022-07-12T14:32
2022-07-13T11:11
новости
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034342199.jpg?10340425271657699895
В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в&nbsp;боевых действиях на&nbsp;стороне Украины, не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;обращение с&nbsp;ними как&nbsp;с военнопленными.Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант&nbsp;Игорь Конашенков&nbsp;уточнял, что иностранных наемников на&nbsp;Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.&nbsp;
/20220625/1034229243.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина

Больше всего поляков. Минобороны РФ раскрыло данные по наемникам на Украине

14:32 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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С начала российской спецоперации на Украину прибыли наемники из более чем 60 стран мира, следует из данных, опубликованных 12 июля Минобороны РФ
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 12:14
В ДНР ликвидированы польские наемники - МинобороныРоссийские военные высокоточным оружием уничтожили около 80 польских наемников на территории ДНР, сообщает Минобороны РФ 25
Больше всего на Украине воюет наёмников из Польши, с начала спецоперации оттуда прибыло 1835 наемников, из них 544 были уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.
В начале июня Минобороны России заявило, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не смогут претендовать на обращение с ними как с военнопленными.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнял, что иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.
 
 
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