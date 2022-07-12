В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман

«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.

Под Киевом «злодей» с ружьем и РПГ открыл огонь по полицейским © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«А в конце 18 века жители правобережья учинили мятеж под названием Колиивщина, потому что большинство участников было вооружено кольями. Зверствовали так, что русское правительство впервые за всю историю русско-польских отношений выдало полякам главарей этого мятежа», — сказал Вассерман.

С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.

«Ну, мне известно множество гораздо менее мучительных способов самоубийства», — заключил он.

Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.