«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.
Самый известный эпизод, напомнил Вассерман, это — Волынская резня 1943 года, когда только по официальным данным зверски были убиты 80 тысяч человек.
«А в конце 18 века жители правобережья учинили мятеж под названием Колиивщина, потому что большинство участников было вооружено кольями. Зверствовали так, что русское правительство впервые за всю историю русско-польских отношений выдало полякам главарей этого мятежа», — сказал Вассерман.
С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.
«Ну, мне известно множество гораздо менее мучительных способов самоубийства», — заключил он.
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.