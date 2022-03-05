Раздутая Западом лживая история о «расстреле» Запорожской атомной электростанции от начала и до конца была украинской провокацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia

Ранее киевский режим распространил информацию о том, что российские военные в ночь на 4 марта якобы атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего на станции возник пожар и опасность ядерной катастрофы.

«То, что произошло вокруг нее (Запорожской АЭС, — Ред.) было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — подчеркнул Песков.

Провокация на АЭС, химиотерапия в Киеве, конфликт ВСУ и «Азова». Хроника событий на Украине на 13:00 4 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Запорожскую АЭС и ее окрестности российские военные взяли под контроль 28 февраля по итогам переговоров с руководством станции.

Как объяснили в Минобороны РФ, в ночь на 4 марта группа бойцов украинской Нацгвардии тайно проникла на территорию АЭС, закрепилась в одной из хозпостроек и обстреляла российский патруль.

Обстановка на ЗАЭС, комендант Одесской области, «Мрии» больше нет, обстрелы Донецка. Хроника событий на Украине на 11:00 4 марта © РИА Новости, Ирина Александрова / Перейти в фотобанк

Эта провокация, снятая на видео, и была использована киевским режимом для раздувания очередного эпизода антироссийской истерии в подконтрольных Западу СМИ.

То, что многочисленные фейковые публикации о данном событии и обращения украинского руководства к странам Запада последовали практически моментально и синхронно, указывает на то, что данная провокация готовилась заранее.

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Гуманитарные коридоры, саботаж чиновников, порт в Мариуполе, удар по «Айдару». Хроника событий на Украине на 17:00 4 марта © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием.

В данный момент на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.