Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель денацификации Украины - в очистке территорий от нацистских объединений. Его слова 2 марта процитировало агентство РИА Новости

«Там (на Украине — ред.) действует огромное число нацистских объединений, нужно от них избавиться», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Бандеровцы открыли охоту в украинских поездах © REUTERS, Umit Bektas Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.