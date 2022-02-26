Киев заявил о консультациях с Россией по поводу места мирных переговоров, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Об этом пишет украинское информагентство УНИАН 26 февраля

Киев и Москва сейчас консультируются о времени и месте переговорного процесса, заявил Никифоров. Украина готова говорить о прекращении огня и мире, подчеркнул пресс-секретарь. МИД России: Украина предложила вернуться к вопросу переговоров завтра © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса», — цитирует Никифорова агентство УНИАН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от киевского руководства, что оно под влиянием Запада начнёт «врать и юлить». В Москве ждут консолидированного подхода киевских властей к переговорам, добавила Захарова.