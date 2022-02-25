Военные РФ завершили блокирование Чернигова, сообщает 25 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

«На данный момент подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о высадке десанта РФ в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева, столица Украины окружена с запада. Также в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ развернули установки РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве для нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Украинские военные в районе острова Змеиный сложили оружие - Минобороны РФ © commons.wikimedia.org, Фотонак

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.