«На данный момент подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно о высадке десанта РФ в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева, столица Украины окружена с запада. Также в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ развернули установки РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.