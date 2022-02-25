В ведомстве пояснили, что такое решение украинскому военному руководству подсказали советники Пентагона и ЦРУ, чтобы провоцировать ответный огонь по местным жителям.
«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — говорится в сообщении ведомства.
Между тем, в Минобороны РФ подчеркнули, что основные силы воздушно-десантных войск РФ соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.