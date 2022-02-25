Данные разведки свидетельствуют, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель, где находятся подразделения российского десанта. Эту информацию обнародовало Минобороны России 25 февраля

При высадке десанта под Киевом были уничтожены более 200 националистов © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, в Минобороны РФ подчеркнули, что основные силы воздушно-десантных войск РФ соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.