В 2021 году Лорак записала украиноязычный трек «Бачила». До этого последний трек на украинском языке она выпустила в 2014 году.
«Что касается украиноязычного альбома, для этого нужно собрать много песен. Много лет я не выпускала треков на украинском, потому что не было достойной песни», — пояснила Лорак.
В новом году звезда пообещала дать серию концертов на Украине. Она планирует представить публике расширенную программу The Best.
Лорак заверила, что в программе будет и блок с хитами на украинском языке.
В 2021 году Лорак впервые за 7 лет выступила с концертом на Украине. Певица дала концерт в Одессе. Накануне концерта местные активисты в соцсетях обещали забросать артистку помидорами и тухлыми яйцами, однако само выступление прошло без эксцессов.
Экс-глава одесской ячейки националистической группировки «Правый сектор»* Сергей Стерненко окрестил Лорак наравне с певицей Светланой Лободой «предательницей Украины».
* Деятельность организации запрещена в РФ