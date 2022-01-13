Украинская певица Ани Лорак в интервью kp.ua 13 января рассказала, почему впервые за много лет выпустила песню на украинском языке

В 2021 году Лорак записала украиноязычный трек «Бачила». До этого последний трек на украинском языке она выпустила в 2014 году.

«Что касается украиноязычного альбома, для этого нужно собрать много песен. Много лет я не выпускала треков на украинском, потому что не было достойной песни», — пояснила Лорак.

В новом году звезда пообещала дать серию концертов на Украине. Она планирует представить публике расширенную программу The Best. Не Киркоров: Лорак показала танцы без трусов с певцом из РФ © Ани Лорак/Инстаграм

Лорак заверила, что в программе будет и блок с хитами на украинском языке.

В 2021 году Лорак впервые за 7 лет выступила с концертом на Украине. Певица дала концерт в Одессе. Накануне концерта местные активисты в соцсетях обещали забросать артистку помидорами и тухлыми яйцами, однако само выступление прошло без эксцессов.

Экс-глава одесской ячейки националистической группировки «Правый сектор»* Сергей Стерненко окрестил Лорак наравне с певицей Светланой Лободой «предательницей Украины».

* Деятельность организации запрещена в РФ