Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в YouTube-интервью Telegraf.ua рассказал, почему решил записать видеопоздравление с днем рождения президенту РФ Владимиру Путину

«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина © Кива/Telegram Алексея Гончаренко.

Гончаренко 7 октября с трибуны Верховной Рады для своего пиара наговорил, по словам Кивы, «кучу бессмысленных гадостей».

«Это поздравление я сделал для своей страны, чтобы впоследствии у нас была возможность находить точки соприкосновения и компромисса. Смотрите, я это сделал два месяца назад, а сегодня стоит вопрос о прямых переговорах с Российской Федерацией», — заявил Кива.

Он добавил, что поздравления в адрес лидера государства — дипломатическая норма взаимоотношений с соседними государствами, — партнерами и даже с противниками.

Кива отметил, что торгово-экономические и дипломатические отношения Украины и России не прекратились, а заявления о войне и подготовке вторжения России — «информационные фекалии».

После публикации Кивой видеоролика с поздравлением Путина Офис генпрокурора объявил, что на него заведено дело о госизмене.