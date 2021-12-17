По словам Кивы, его решение поздравить Путина стало реакцией на выходку депутата от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко.
Гончаренко 7 октября с трибуны Верховной Рады для своего пиара наговорил, по словам Кивы, «кучу бессмысленных гадостей».
«Это поздравление я сделал для своей страны, чтобы впоследствии у нас была возможность находить точки соприкосновения и компромисса. Смотрите, я это сделал два месяца назад, а сегодня стоит вопрос о прямых переговорах с Российской Федерацией», — заявил Кива.
Он добавил, что поздравления в адрес лидера государства — дипломатическая норма взаимоотношений с соседними государствами, — партнерами и даже с противниками.
Кива отметил, что торгово-экономические и дипломатические отношения Украины и России не прекратились, а заявления о войне и подготовке вторжения России — «информационные фекалии».
После публикации Кивой видеоролика с поздравлением Путина Офис генпрокурора объявил, что на него заведено дело о госизмене.