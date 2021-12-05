Ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря на своей странице в Facebook сообщила об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении бизнес-империи олигарха Рината Ахметова.
«Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Владимиром Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит», — сказал Царёв.
Украина для западных корпораций — завидный приз. Капитал Запада претендует на украинские атомные станции, железную дорогу, металлургию, порты, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.