Атака на олигархов должна закончиться национализацией активов, чтобы впоследствии они перешли под контроль западных корпораций. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик Олег Царёв

Ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря на своей странице в Facebook сообщила об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении бизнес-империи олигарха Рината Ахметова. Олег Царев рассказал о сепаратных переговорах, которые сейчас активно ведет Зеленский © president.gov.ua

«Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Владимиром Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит», — сказал Царёв.

Украина для западных корпораций — завидный приз. Капитал Запада претендует на украинские атомные станции, железную дорогу, металлургию, порты, заключил эксперт.

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