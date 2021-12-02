Ранее президентом РФ Владимиром Путиным были чётко обозначены "красные линии" в отношениях России и Украины. Такой линией, в частности, являются полномасштабные боевые действия ВСУ в Донбассе.
«Если в боевых действиях будут задействованы не армии ДНР/ЛНР, а российские подразделения, то, по моим оценкам, за две недели боевых действий на сторону России перейдет до 70% украинской армии», — сказал Марков.
По мнению эксперта, большинство личного состава ВСУ волнует вопрос контроля киевскими властями их родных городов на юго-востоке страны.
«Офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи. Поскольку большинство состава украинской армии с Юго-Востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — заявил Марков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.