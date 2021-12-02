Большинство личного состава Вооружённых сил Украины - выходцы с юго-востока страны, и их волнует вопрос того, кто будет контролировать их родные города. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Ранее президентом РФ Владимиром Путиным были чётко обозначены "красные линии" в отношениях России и Украины. Такой линией, в частности, являются полномасштабные боевые действия ВСУ в Донбассе.

«Если в боевых действиях будут задействованы не армии ДНР/ЛНР, а российские подразделения, то, по моим оценкам, за две недели боевых действий на сторону России перейдет до 70% украинской армии», — сказал Марков. Политолог Марков через сколько лет все население Украины превратится в отъявленных русофобов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, большинство личного состава ВСУ волнует вопрос контроля киевскими властями их родных городов на юго-востоке страны.

«Офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи. Поскольку большинство состава украинской армии с Юго-Востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — заявил Марков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.