Скандал с "вагнеровцами" прежде всего интересует националистов и электорат Петра Порошенко. Если бы Зеленский с самого начала пытался держать хотя бы видимый баланс в стране между Востоком и Западом, не кошмарить русский язык, не травить каналы Медведчука и хотя бы имитировать Минский процесс — скандал с "вагнеровцами" его бы просто не коснулся, подчеркнул эксперт.
«Но он окружил себя особо умными специалистами, которые стали лепить из Зеленского бандеровца, а сам он двумя ногами уже влез на электоральное поле Порошенко. И теперь его этими «вагнеровцами» бьют наотмашь, и вполне возможно, по итогу ими и добьют», — сказал Лесев.
Дебаты Зеленского с журналистом Юрием Бутусовым по поводу скандала с "вагнеровцами" окончились печально для президента Украины. Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Зеленский выглядел жалко и ничтожно в ходе своей пресс-конференции. Он добавил, что журналист Бутусов размазал президента по стене.
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