Во время большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского была затронута тема скандала с "вагнеровцами". Президента обвиняют в провале операции по захвату якобы сотрудников ЧВК. Киевский писатель Игорь Лесев объяснил в интервью Украина.ру, почему для президента этот скандал может оказаться последним в его политической карьере

Скандал с "вагнеровцами" прежде всего интересует националистов и электорат Петра Порошенко. Если бы Зеленский с самого начала пытался держать хотя бы видимый баланс в стране между Востоком и Западом, не кошмарить русский язык, не травить каналы Медведчука и хотя бы имитировать Минский процесс — скандал с "вагнеровцами" его бы просто не коснулся, подчеркнул эксперт. Лесев рассказал, как Зеленский «обгадился» на пресс-конференции © president.gov.ua

«Но он окружил себя особо умными специалистами, которые стали лепить из Зеленского бандеровца, а сам он двумя ногами уже влез на электоральное поле Порошенко. И теперь его этими «вагнеровцами» бьют наотмашь, и вполне возможно, по итогу ими и добьют», — сказал Лесев.

Дебаты Зеленского с журналистом Юрием Бутусовым по поводу скандала с "вагнеровцами" окончились печально для президента Украины. Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Зеленский выглядел жалко и ничтожно в ходе своей пресс-конференции. Он добавил, что журналист Бутусов размазал президента по стене.

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