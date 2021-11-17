ЛДНР симметрично реагирует на украинские выпады и нарушения Минских соглашений и использует весь арсенал политико-дипломатических инструментов. Но похоже, этого мало для возвращения Киева к выполнению своих обязательств. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Очень актуальным становится вопрос о роли посредников и западных гарантов в лице Франции и Германии, поскольку на их озабоченность Киев никак не реагирует, подчеркнул дипломат.

«В чем роль международных организаций, которые брали на себя обязательства наставлять Киев на путь истинный и гарантировали выполнение ими своих обязательств по Минским соглашениям? Если эти механизмы испортились, значит нужно искать новые. И мы их найдём», — уверен Мирошник.

Обострение началось практически сразу после поездки главы Пентагона Ллойда Остина по «линии фронта». Похоже, что он привёз благословение на обострение, и Зеленский теперь старается ему соответствовать, добавил представитель ЛНР.

Украина запускает «пробные шары», пытаясь выяснить, после какого нарушения прилетит нечто большее, чем заявление или озабоченность. Они осознанно толкают ситуацию к эскалации, на этот шаг потребуются адекватные ответные шаги, заключил собеседник издания.

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