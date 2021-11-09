Война между Россией и Украиной продлится максимум в течение месяца от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу с Украиной, до завершения устранения последних очагов бессистемного сопротивления. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Никто в позиционную войну с Украиной ввязываться не будет. У России достаточно ресурсов, а у Украины недостаточно воли к сопротивлению, чтобы превратить эту войну в долгоиграющую или втянуть туда как можно больше сил, средств, и дождаться помощи Запада, отметил эксперт.

«Помочь остановить будет просто нереально, потому что слишком велика разница потенциалов. Конечно, Запад, возможно, окажет содействие, но не прямой военной поддержкой. Это очевидно. Если мы будем действовать, мы будем просто блокировать уже существующие западные базы для того, чтобы не вступать в прямой конфликт с Западом. Нам надо будет локализовать их и двигаться дальше», — констатировал Ходаковский.

В случае войны между Россией и Украиной Москва точно не будет заинтересована в том, чтобы идти и разрушать все на своем пути. По возможности будет проявлено деликатное отношение к территории и людям, учитывая парадигму о том, что русские и украинцы — один народ, заключил собеседник издания.

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