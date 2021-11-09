Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Никто в позиционную войну с Украиной ввязываться не будет. У России достаточно ресурсов, а у Украины недостаточно воли к сопротивлению, чтобы превратить эту войну в долгоиграющую или втянуть туда как можно больше сил, средств, и дождаться помощи Запада, отметил эксперт.
«Помочь остановить будет просто нереально, потому что слишком велика разница потенциалов. Конечно, Запад, возможно, окажет содействие, но не прямой военной поддержкой. Это очевидно. Если мы будем действовать, мы будем просто блокировать уже существующие западные базы для того, чтобы не вступать в прямой конфликт с Западом. Нам надо будет локализовать их и двигаться дальше», — констатировал Ходаковский.
В случае войны между Россией и Украиной Москва точно не будет заинтересована в том, чтобы идти и разрушать все на своем пути. По возможности будет проявлено деликатное отношение к территории и людям, учитывая парадигму о том, что русские и украинцы — один народ, заключил собеседник издания.
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