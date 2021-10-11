Возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным поставит украинского президента Владимира Зеленского «на шпагат», поскольку переговорная позиция РФ сейчас очень сильна. Об этом заявил 10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель»

Путин: ГТС Украины может лопнуть в любой момент © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По его мнению, из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна.

«Сейчас рекордные цены на газ, Путин прекрасно понимает, что он в сильной позиции. Поэтому Зеленскому разговаривать с ним будет очень-очень непросто», — сказал экс-министр.

Климкин посоветовал Зеленскому сделать определенные шаги перед тем, как ехать на встречу с Путиным.

«Во-первых, согласовать позицию с обществом, с украинцами, чтобы это была открытая позиция, а во-вторых, с нашими партнерами, в первую очередь с американцами. Тогда он выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией… Если такая встреча свяжет руки Путину и отберет у него маневр, ну окей. Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», — сказал Климкин.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.