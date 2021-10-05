Киевский режим будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину на протяжении как минимум 15 лет после ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2», сказал глава правительства страны Денис Шмыгаль 5 октября

Украина ранее вынудила «Газпром» заключить договор о транзите газа до 2024 года с пунктом «качай или плати», согласно которому российская компания обязана оплачивать гарантированные объемы прокачки даже если не воспользуется ими.

В 2021-24 годах гарантированные договором о транзите объемы прокачки составляют 40 млрд кубометров. Ежегодная плата за прокачку таких объемов составляет около $3 млрд.

«Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, которая существует сегодня», — сказал Шмыгаль.

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Днем ранее новости о сертификации и начале закачки газа в первую «нитку» газопровода «Северный поток — 2» позитивно сказались на европейском рынке газа. Цена за тысячу кубометров упала с $1200 до $1124.

Однако уже на следующий день на торговых площадках был поставлен новый рекорд стоимости «голубого топлива»: $1330 за тысячу кубометров.

Как отмечал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, позитивные новости о «Северном потоке — 2» смогут лишь на короткое время успокоить панические настроения на рынке газа ЕС.

Причины нынешнего энергетического кризиса более фундаментальные и связаны с резким ростом спроса на энергоносители в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.