Первые шаги на пути к спутнику Земли Украина планирует сделать уже в 2022-м, в этот год госконцерн «Укроборонпром» совместно c британской компанией Spacebit намерен доставить на Луну свой государственный флаг с помощью спутника, а уже в 2024-м — отправить к спутнику модуль.
«Минстратегпромом обеспечено заключение сделки для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите. Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет президента», — сказал Уруский.
Космическая программа Украины действительно амбициозна. В среду, 29 сентября, правительство страны утвердило ее бюджет на 2021-2025 годы, он составит 40,78 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов).
Среди основных задач — создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники и многих других.