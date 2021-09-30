Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед подчиненными задачу в 2024 году запустить украинский модуль на Луну. Новость об этом со ссылкой на слова вице-премьера Олега Уруского 30 сентября опубликовали РИА Новости

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«Минстратегпромом обеспечено заключение сделки для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите. Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет президента», — сказал Уруский.

Космическая программа Украины действительно амбициозна. В среду, 29 сентября, правительство страны утвердило ее бюджет на 2021-2025 годы, он составит 40,78 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов).

Среди основных задач — создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники и многих других.