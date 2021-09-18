В Белом доме ранее не подтвердили информацию о том, что США собираются продать Украине две батареи израильского противовоздушного комплекса «Железный купол». Считается, что эта система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.
Эксперт пояснил, что этот «купол» предназначен для решения конкретных задач — отражение удара кустарно изготовленных палестинских ракет типа «Кассам», но бороться против даже таких ракет, как «Град», ему будет очень сложно.
«К тому же, дальность действия «купола» невелика. Радиус ракет — около 10-12 километров. Эта система способна прикрыть только какой-нибудь важный объект на ограниченной территории, не более того», — указал Сивков.
Обеспечить прикрытие оперативной группировки с помощью одного «купола» невозможно. Значит, придется развертывать много таких систем, добавил специалист.
К тому же, нужно еще будет подготовить личный состав, а с этим возникнут дополнительные трудности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.