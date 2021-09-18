Даже если США передадут Киеву систему ПВО «железный купол», с военной точки зрения он не сможет существенно усилить Украину. Это будет чисто политический шаг. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что этот «купол» предназначен для решения конкретных задач — отражение удара кустарно изготовленных палестинских ракет типа «Кассам», но бороться против даже таких ракет, как «Град», ему будет очень сложно.

«К тому же, дальность действия «купола» невелика. Радиус ракет — около 10-12 километров. Эта система способна прикрыть только какой-нибудь важный объект на ограниченной территории, не более того», — указал Сивков.

Обеспечить прикрытие оперативной группировки с помощью одного «купола» невозможно. Значит, придется развертывать много таких систем, добавил специалист.

К тому же, нужно еще будет подготовить личный состав, а с этим возникнут дополнительные трудности, заключил собеседник издания.

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