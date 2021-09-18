Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией
Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией
© РИА Новости, Владимир Трефилов
В Белом доме ранее не подтвердили информацию о том, что США собираются продать Украине две батареи израильского противовоздушного комплекса «Железный купол». Считается, что эта система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

Эксперт пояснил, что этот «купол» предназначен для решения конкретных задач — отражение удара кустарно изготовленных палестинских ракет типа «Кассам», но бороться против даже таких ракет, как «Град», ему будет очень сложно.

«К тому же, дальность действия «купола» невелика. Радиус ракет — около 10-12 километров. Эта система способна прикрыть только какой-нибудь важный объект на ограниченной территории, не более того», — указал Сивков.

Обеспечить прикрытие оперативной группировки с помощью одного «купола» невозможно. Значит, придется развертывать много таких систем, добавил специалист.

К тому же, нужно еще будет подготовить личный состав, а с этим возникнут дополнительные трудности, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 